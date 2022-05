Našli Nostradamusov rokopis

Iz ene od rimskih knjižnic so leta 2007 ukradli rokopis Nostradamusa, francoskega zdravnika, astrologa in jasnovidca. Po 15 letih so ga zdaj po posredovanju posebne enote italijanskih karabinjerjev, specializirane za krajo umetnin, vrnili v knjižnico. Izsledili so ga, ko je bil na prodaj pri eni od nemških avkcijskih hiš.

Obsega 500 strani

Rokopis, ki obsega okoli 500 strani, je aprila lani neki trgovec s starinami prek nemške avkcijske hiše Pforzheim ponudil na prodaj. Začetna ponudba za rokopis Michela de Nostredama z naslovom Nostradamus M. Prophecies (Nostradamove prerokbe) je bila 12.000 evrov. Za njegovo namero je izvedelo rimsko državno tožilstvo ter stopilo v stik z nemškimi kolegi, da ga prek evropskega preiskovalnega naloga zaplenijo.

To se je zgodilo čez en mesec. Preiskava je pokazala, da je knjiga prispela v Pforzheim iz Rima prek knjižnega bolšjega trga v Parizu in prek nemškega mesta Karlsruhe.

Strokovnjaki državnega arhiva nemške zvezne dežele Baden-Württemberg so potrdili, da je knjiga ukraden originalni rokopis, ki je star okoli 300 let. Na podlagi knjižničnega žiga je bilo tudi jasno, za katero rimsko knjižnico gre. Preliminarna preiskava, ki so jo uvedli zoper prodajalca knjige, še ni končana.