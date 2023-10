Našli neprecenljiv tank

Na dnu poljske reke so pred dnevi odkrili neverjeten zaklad - tank, ki je nekoč pripadal nacistom. Gre za neprecenljivo najdbo, ki obenem potrjuje zgodbo, za katero do zdaj niso vedeli, ali je mit ali resnica, in sicer da je nemška vojska med begom pred sovjetsko v reki Czarna Nida izgubila tri oklepna vozila.

Lokalni zgodovinski navdušenci so leta verjeli tej zgodbi, saj so dele dveh tankov iz omenjene reke že potegnili v letih 1990 in 2003, a ves ta čas je manjkal tretji, zato so se iskanja lotili kar lokalni navdušenci. Vodil jih je Michał Kęszycki, ki je zgodbo o bežečih nacistih in izgubljenih tankih v devetdesetih letih prejšnjega stoletja slišal od svojega strica. »Začelo se je pred približno tridesetimi leti, ko je moški mojemu stricu pokazal kraj, kjer so vozila potonila.

Izdelovati so jih začeli leta 1943. FOTO: Wikipedia

Vozilo je zadnje svoje vrste na svetu.

Gre za prav poseben tank

Med njimi naj bi bil tudi tank, ki je vlekel druga dva. Moški je nekaj malega vedel o nemških oklepnikih in stricu je povedal, da je šlo za oklepnik znamke Panther brez tankovske kupole,« je lokalnim medijem povedal Kęszycki, ki se je pred meseci odločil, da zbere še druge navdušence in z njihovo pomočjo poišče skrivnostno vozilo. In sekira jim je padla v med, saj se je izkazalo, da je potopljeni oklepnik znamke Bergepanther zadnji svoje vrste na svetu, zato bi lahko bil vreden pravo bogastvo.

Gre za prav poseben tank, ki so ga v Nemčiji začeli izdelovati leta 1943 z namenom, da bi z bojišč vlekel poškodovane in nedelujoče oklepnike. Do takrat je vojska to počela s tovornjaki, drugih oklepnih vozil v ta namen niso hoteli uporabljati, saj je obstajala bojazen, da bi na koncu ostali brez obeh. A tovornjaki se niso obnesli pri težjih oklepnih vozilih, zato so si omislili supertank – in rodil se je Bergepanther.