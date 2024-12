Naši sosedje po nakupih v sosednjo Italijo: razlike v cenah vas bodo presenetile

V prazničnem času številni Hrvati nakupujejo v sosednji Italiji, kjer iščejo ugodnejše cene za božične in novoletne dobrote. Nakupovalna mrzlica v Trstu je postala običajna praksa za tiste, ki želijo privarčevati, poroča hrvaški Dnevnik.

»Odprla bom prtljažnik – poln je. Vse to sem dobila za 120 evrov. Torbe so polne,« je z nasmehom povedala ena od Hrvatic, ki se je odločila za nakupe čez mejo.

Tudi Rada iz Umaga je pojasnila, zakaj se splača nakupovati v Italiji: »Za bolj svečano kosilo za novo leto ali božič prihranite vsaj 25 evrov. Od peciva do salam in pršuta – vse to je pri nas zdaj izjemno drago!«

Po nakupih čez mejo prebivalci vseh starosti

V nakupovanje čez mejo se podajajo mladi in starejši. »Kupujem vsega po malem – sladice, parmezan in druge stvari, ki bodo potrebne za praznike. Cene so odlične, res se splača,« je dejala Aleksandra iz Novigrada.

Ekipa Dnevnika Nove TV je opravila primerjalni nakup v Italiji in na Hrvaškem. Rezultati so pokazali, da so praznični izdelki v Italiji v povprečju več kot 20 odstotkov cenejši.

Razlike v cenah so občutne

Omenjeni medij je naredil tudi primerjavo cen nekaterih izdelkov:

Kilogram suhega polenovke: Italija 45,99 €, Hrvaška 57,90 €

Kilogram puranjega stegna: Italija 4,69 €, Hrvaška 4,99 €

Božični kolač (pandoro): Italija 4,29 €, Hrvaška 6,49 €

Peneče vino prosecco: Italija 3,99 €, Hrvaška 4,99 €

Skupni strošek primerljivega nakupa znaša 58,96 € v Italiji in 74,46 € na Hrvaškem.

»Vse skupaj sem izračunal – približno četrtino ceneje je,« je komentiral Božidar iz Reke, ki pogosto nakupuje čez mejo.