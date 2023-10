Naravni biser na hrvaško-bosanski meji pristal kar v rokah domačina

Na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, na reki Una, je narava skozi tisočletja izoblikovala pravi naravni biser. In sicer 24 metrov visok slap Štrbački buk.

Tega si zdaj, pa četudi leži na državnem zemljišču, za povsem svojega želi Zdenko Matešić. Ta trdi, da je parcela, na kateri je slap, njegova last. Zato je meni nič, tebi nič vse skupaj ogradil in dostop do njega omogoči samo tistim, ki za ogled plačajo vstopnino. Tujim turistom menda zaračuna pet evrov, domačim pa tri.

Uzurpiral slap

»Čez cesto je potegnil ograjo z bodečo žico, in ko sem se vračal z ribolova, sem imel res veliko srečo, da sem imel na glavi svetilko. Če je ne bi imel, bi se porezal. Prijavil sem policiji, fantje so prišli in mu naročili, naj žico odstrani,« je način, kako hitro je domačin uzurpiral slap, televizijski ekipi hrvaške Nove TV, ki je prišla preverit stanje na terenu, razložil ribič Duško Blanuša.

Možakar je bil zaradi vsega skupaj že prijavljen tako občini, državnemu inšpektoratu kot tudi policiji, a se kljub temu ni prav nič spremenilo. Da gre za zasebno zemljišče, je novinarski ekipi v obraz zatrjevala tudi Matešićeva žena. Pred tem pa je bila povsem začudena, da so se novinarji kar tako pojavili tam in zdaj od nje zahtevajo odgovore. »Od kod vi veste, da je to javni prostor? Na podlagi česa?« jih je vprašala.