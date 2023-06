Napeto v zraku: ruska letala prestregla dve bojni britanski

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je s svojimi letali prestreglo dve britanski bojni letali typhoon, ki naj bi se bližali ruski meji nad Črnim morjem. Po navedbah Moskve so se ruska letala že vrnila na letališče, britanski letali pa nista kršili meje njenega zračnega prostora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ko sta se ruski bojni letali približali, sta se tuji vojaški letali obrnili in se oddaljili od ruske meje,« je pojasnilo ministrstvo in dodalo, da je britanski bojni letali typhoon spremljalo tudi izvidniško letalo RC-135.

Večkrat se je že zgodilo podobno

Do podobnih incidentov je v preteklosti že prišlo. Maja je Rusija nad Baltsko morje poslala bojno letalo Su-27 in prestregla dve Natovi letali, nemško patruljno letalo P-3C Orion in protipodmorniško patruljno letalo Atlantique 2 francoske mornarice. Letali naj bi po mnenju Moskve poskušali kršiti njen zračni prostor, vendar ju je ruski lovec uspešno odvrnil.

Tudi aprila je rusko bojno letalo spremljalo nemško vojaško letalo nad Baltskim morjem, medtem ko so Natovi lovci istega meseca nad Baltikom prestregli tri ruska bojna letala.

Pred tem se je ruski lovec Su-27 marca nad Črnim morjem pobližje srečal z ameriškim brezpilotnim letalnikom. Po navedbah ZDA je trčil v letalnik in mu poškodoval propeler, zaradi česar so ga morali spustiti do morske gladine. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da sta ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec.