Napadalca po dolgem lovu ubili, a morilec menda ni bil terorist

Ubil je dva človeka in ranil najmanj osem ljudi, pripadniki izraelskih varnostnih sil pa so ga iskali devet ur, nazadnje so ga tudi pokončali. Po do zdaj znanih podatkih morilec naj ne bi bil pripadnik teroristične organizacije, prav tako še ni bil nikoli aretiran, v Izraelu pa naj bi bil brez dovoljenja.

Napadalec, star naj bi bil 28 let, je v četrtkovih večernih urah udaril v baru v središču Tel Aviva in se pognal v beg; policija je takoj po obvestilu o streljanju odredila zaprtje ulic in ustavitev javnega prevoza, v petek v zgodnjih jutranjih urah pa so agenti varnostne agencije Šin Bet in posebne enote, skupno več kot 1000 mož, strelca našli skritega v bližini mošeje v Jafi, zgodovinsko arabski četrti Tel Aviva, povzema STA.

Morilec naj bi prišel iz begunskega taborišča Dženin na severu Zahodnega brega. V zadnjih štirinajstih dneh je v valu terorističnih napadov v Izraelu umrlo najmanj trinajst ljudi, v dveh tretjinah primerov so bili napadalci izraelski Arabci, povezani z Islamsko državo. Kljub temu za zdaj ocenjujejo, da napadalec iz Tel Aviva ni bil povezan z nobeno teroristično organizacijo.

V napadu je bilo še osem ljudi ranjenih, med njimi je eden v kritičnem stanju, so sporočili iz bolnišnice. Izraelski premier Naftali Bennett je po zadnjem napadu dal varnostnim agencijam popolno svobodo ukrepanja, da zajezijo naraščajoče nasilje v državi.

Napad je obsodil tudi predsednik palestinskih oblasti Mahmud Abas, oglasil se je ameriški zunanji minister Antony Blinken in izrazil podporo Izraelu v boju proti terorizmu. Oglasila pa se je tudi Islamska država, ki je nasilje pozdravila in ga označila za naraven odgovor na izraelske zločine.