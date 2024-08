Najvarčnejša Japonka ekstremno varčevala in nato kupila več nepremičnin

Dames 37-letna nepremičninska agentka Saki Tamogami je znana kot najbolj varčna ženska na Japonskem. Njen moto se glasi: »Nikoli ne kupuj ničesar, kar ni v akciji!« Po tem načelu živi zadnjih 15 let. Prav svoji varčnosti naj bi se imela zahvaliti za to, da ji je uspelo uresničiti svoj mladostni cilj, nakup treh hiš, ki si ga je zadala, ko je bila stara komaj 19 let.

Prva varčna stvar, ki jo je uvedla v svoje življenje, je bila, da je prenehala kupovati nova oblačila. Nosila je zgolj oblačila, ki so ji jih podarjali družinski člani in prijatelji. Nato je začela zmanjševati stroške hrane, pri čemer se je za preživetje zanašala predvsem na poceni jedi, kot so rezanci, toast in znižane redkvice, za katere je odštela le nekaj deset centov. Po osmih letih skromnega življenja je Tamogami lahko kupila svojo prvo hišo, tretjo pa je imela leta 2019.

Za hrano ni nikoli zapravila več kot dober evro.

Takrat je v televizijski oddaji razkrila, da za hrano redko porabi več kot 200 jenov (1,24 evra). Zgornjo mejo pri zapravljanju za hrano je dosegla le, kadar se je želela malce razvajati in si je privoščila razkošje, kot je marmelada. Da bi privarčevala še več, je celo trgovala. Kot dodaten zaslužek je prodajala svoje lase, s čimer je zaslužila za hrano za polovico meseca. Pri 27 letih je Saki Tamogami z ekstremno varčnostjo uspelo prihraniti dovolj denarja s svojo plačo nepremičninske agentke, da je kupila hišo v Saitami, severno od Tokia. Takoj jo je oddala, z mesečno najemnino odplačevala hipoteko in živela še naprej varčno.

S samodisciplino je vse mogoče, je nauk njene zgodbe. FOTO: Taka4332/Getty Images

Odprla mačjo kavarno

V nekaj letih je kupila drugo hišo, pred petimi leti pa je dosegla svoj cilj in kupila tretjo nepremičnino. V pritličju svoje tretje hiše je pri 34 letih odprla mačjo kavarno, ki služi kot zatočišče za potepuške mačke, hkrati pa privablja ljubitelje mačk od vsepovsod. Navdih za kavarno je dobila iz izkušnje iz otroštva, ko je posvojila potepuško mačko, ki ji je bila tolažba v težkih časih. Izjemna disciplina, s katero je dosegla vse, kar si je zadala, je sicer postala predmet občudovanja, marsikdo, ki prebira njeno zgodbo, pa se vseeno vpraša, kdaj bo prišlo na vrsto normalno življenje.