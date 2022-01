Najstarejša proslavila 119. rojstni dan

Počuti se odlično, zato ne vidi razloga, da ne bi dočakala še 120. rojstnega dne: Kane Tanaka, najstarejša zemljanka ta hip, je upihnila 119. svečko, v domu za starejše občane, kjer živi že vrsto let, pa je zadovoljna in obkrožena s prijatelji, ki so ji dragoceni kot družina. Njene pregrehe ostajajo gazirane pijače in čokolada, ki se jim ne namerava odpovedati, prav tako srčno upa, da bo še vsaj nekaj časa rekorderka.

Prodajala rezance

V Guinnessovo knjigo se je kot najstarejša živeča oseba na svetu vpisala marca 2019, ko je štela 116 let; japonski rekord v starosti, 117 let in 261 dni, je presegla dobro leto dni pozneje, od takrat pa se redno pojavlja na naslovnicah japonskih in tujih medijev. Kane niti novi koronavirus ni strl duha, pa tudi zdravja ji ni načel.

Za njo je polno in vznemirljivo življenje, v katerem je bila priča kar petim cesarskim vladavinam; v letu 1903, ko se je rodila, sta brata Wright opravila prvi motorni polet, kolesarji pa so premagali prvo dirko po Franciji. Kane, sedma od devetih otrok v družini, se je poročila leta 1922: vzela je svojega bratranca, v zakonu pa so se jima rodili dva sinova in dve hčerki. Pozneje sta posvojila še eno hčer.

122 let je dočakala Jeanne

Calment.

Mož je umrl leta 1993, ko je bil star 90; poročena sta bila 71 srečnih let, se spominja Kane, preživljala pa sta se s prodajo rezancev. Kane ima pet vnukov in osem pravnukov, ki jo redno obiskujejo in razveseljujejo s sladkimi darovi. Kar 29 odstotkov od 125 milijonov Japoncev je starih 65 let in več; država se ponaša s 86.500 stoletniki, med temi pa je kar 88 odstotkov žensk. Za najstarejšega človeka nasploh velja Francozinja Jeanne Calment, ki je umrla leta 1997, stara 122 let. Najstarejši živeči moški je trenutno Španec Saturnino de la Fuente Garcia, ki bo februarja star 113 let.