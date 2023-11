Najdražje kosilo na svetu bodo stregli na robu vesolja

Med pravimi ljubitelji hrane, tako imenovanimi foodiji, velja, da pri uživanju hrane ne razvajamo le brbončic, temveč vse čute. Pomembno ni le to, kaj je na krožniku, ampak tudi, kako je hrana postrežena, vlogo pa igra tudi vzdušje, ki ga pričara okolje, v katerem jo uživamo. In prav slednjemu je posebno pozornost posvetil ponudnik vesoljskega turizma Zephalto. Od konca naslednjega leta bo svoje stranke razvajal z najboljšo kulinariko kar na robu vesolja!

25 kilometrov nad zemljo bo letel balon.

Potniki bodo iz posebnega balona Céleste na šesturnem potovanju uživali v pogledu na zvezde. V šestih urah, kolikor bo trajal izlet, bodo ves čas 25 kilometrov visoko v zraku. Tovrsten užitek pa seveda ne bo poceni. Za en kulinarični izlet bo treba odšteti 120.000 evrov na osebo. Kosilo z razgledom, kakršnega so bili do zdaj deležni le astronavti, bo torej stokrat dražje od ponudbe v najdražji Michelinovi restavraciji na Zemlji.

Prostora le za šest potnikov in dva pilota

Kulinarični izletniki v vesolje bodo sedeli v posebni kapsuli z velikim panoramskim oknom, poleteli pa bodo iz Francije. Na krovu je prostora le za šest potnikov in dva pilota. Balon se bo v zrak dvigoval s hitrostjo štiri metre na sekundo, kar pomeni, da bo želeno višino dosegel v eni uri in pol. Potniki se bodo na robu vesolja mudili tri ure.

Za kulinariko in vino bosta poskrbela vrhunski chef in sommelier, potniki pa bodo lahko izbirali, ali si želijo na robu vesolja prisluhniti tišini ali bi raje, da njihov pregrešno dragi obrok spremlja glasba. Za polet ne bo treba opraviti nobenih posebnih treningov, udeležijo pa se ga lahko potniki katere koli starosti. Edino, česar udeleženci ne bodo izkusili, je breztežnost, saj bi bilo obedovati ali večerjati s krožniki in vilicami v zraku verjetno nekoliko nerodno.