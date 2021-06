Najbogatejši Zemljan gre v vesolje

Uresničil si bo sanje. FOTOGRAFIJI: Isaiah Downing/Reuters

»Že od otroštva sanjam o poletu v vesolje, zdaj pa si bom sanje uresničil, in to skupaj z bratom,« je vzhičen, prvi mož Amazona, ki si bo v letošnjem poletju privoščil največjo dogodivščino v življenju.Čez nekaj dni bo najbogatejši človek na svetu odstopil s prvega položaja v Amazonu in se osredotočil na druge projekte, kot kaže, pa se bo najprej podal v vsemirje: tja bo krenil z vesoljskim plovilom svojega lastnega podjetja Blue Origin, predvidoma 20. julija, ob njem pa bosta brat, sicer njegov najboljši prijatelj, in zmagovalec natečaja za prost sedež, ki ga bodo oddali po dražbi konec tega tedna. Za zdaj je sedež vreden skoraj tri milijone evrov, končni izkupiček pa bo zanesljivo še višji. Izbrani datum ni naključje, prvi potniški polet v vesolje bo na 52. obletnico prvega pristanka človeka na Luni, v sklopu misije ameriške vesoljske agencije Nasa, Apollo 11. Plovilo se imenuje New Shepard, po, prvem Američanu, ki je poletel v vesolje, in sicer leta 1961. New Shepard bo do roba vesolja ponesel tri turiste in tri člane posadke, do zdaj pa je opravil več kot deset uspešnih testnih poletov. Brez potnikov sicer, a pristojni ne dvomijo o uspehu. Šesterica bo poletela več kot 100 kilometrov v zrak, vse do roba atmosfere, skozi velika okna pa si bodo potniki lahko napasli oči.Bezos je leta 2000 ustanovil Blue Origin, podjetje s sedežem v Kentu v zvezni državi Washington, namenjeno raziskovanju vesolja in možnosti turizma v vsemirju ter nastanitev, s katerimi bi se razbremenil naš planet, o svojih vesoljskih projektih pa je povsem resno govoril že kot maturant ob koncu srednje šole. Bezos bo tako na zgodovinskem popotovanju prvi milijarder, ki vlaga v vesoljsko tehnologijo in želi vesolje približati navadnim smrtnikom – in ne njegov tekmec, ki podvig že dolgo napoveduje, a sam še ni sedel v raketo svojega podjetja SpaceX, ki že prevaža astronavte na Mednarodno vesoljsko postajo. Turistični polet v vesolje načrtuje tudiz Virgin Galacticom, vendar šele konec leta.