Na tej plaži avtomobili vozijo celo po morju: »Sramotno in žalostno«

Hrvaški Jutarnji list je poročal o nenavadnih prizorih na plaži v kraju Seline v bližini Starigrada. Po plaži Pisak namreč neovirano poteka promet, in to v obe smeri. Nekateri tam celo parkirajo svoje jeklene konjičke, čeprav se ljudje tam kopajo, sončijo in počivajo.

Pred dnevi se je zgodila celo manjša prometna nesreča, zatrjuje bralec omenjenega časopisa: voznik je trčil v drog električne razsvetljave na ožjem delu plaže, kjer se kopalci nimajo kam umakniti. Bralec je zatrdil, da je voznik s kraja dogodka pobegnil in da je pri tem z avtomobilom skoraj trčil v družino z majhnim otrokom.

Malo po plaži, malo po morju. FOTO: Bralec Jutarnjega lista

Poročal je tudi, da je policija prispela šele čez nekaj ur, že v temi, ko ni bilo potrebe po tem, da bi poskrbeli za varnost pešcev, zato dvomi, da je ogled kraja pokazal pravo sliko. Je pa časnik objavil nekaj bralčevih fotografij, ki jasno kažejo, da so vozniki avtomobilov zasedli plažo.

»Poglejte te fotografije, z avtomobili se dobesedno vozijo po morju, sramotno in žalostno,« je navedel ogorčeni bralec in dodal, da se vse skupaj dogaja zaradi privatnih interesov posameznikov iz občine Starigrad.

Pri tem je spomnil na hudo nesrečo na otoku Vir, v kateri je umrla mlada mamica, njen mož in trije majhni otroci pa so bili hudo ranjeni. Zbil jih je 29-letni voznik, ki je pod vplivom alkohola s ceste zapeljal na pločnik. »Nerazumljivo je, da smo videli strašne novice z Vira, institucije pa se izogibajo prevzemu odgovornosti za ta dogodek in gledajo stran,« je poudaril bralec.