Na strehi jedrske elektrarne opazili nenavadne predmete: sprašujejo se, ali gre za eksploziv (VIDEO)

Najnovejši satelitski posnetki jedrske elektrarne v Zaporožju razkrivajo nenavadne predmete na reaktorju štiri. S posnetkov je razvidno, da so na četrtem reaktorju nameščeni neznani beli predmeti, za katere ni točno jasno, kaj so.

Posnetke je naročilo podjetje Planet Labs, nastali pa so petega julija, dan za tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da so ruske sile tam namestile predmete, podobne eksplozivu.

Ruske sile so jedrsko elektrarno okupirale lanskega marca, na fotografijah, ki so nastale petega julija dnevi pa se na strehi jedrske elektrarne vidi pet belih predmetov. Dva dni kasneje zjutraj teh predmetov ni bilo na strehi, popoldne pa so znova opazili tri.

Nekateri menijo, da pravzaprav ne gre za predmete, temveč da gre za odboj svetlobe in da na podlagi satelitskih posnetkov ni mogoče potrditi, za kakšne predmete gre.

Volodimir Zelenski je v minulih dneh izjavil, da ima informacije, da so ruske sile v jedrski elektrarni namestile predmete, ki spominjajo na eksploziv. »Morda želijo simulirati napad v elektrarni. Morda pa so si zamislili kakšen drugi scenarij,« je dejal in dodal, da so predmete opazili na tretjem in četrtem reaktorju.

»Na osnovi fotografij je težko oceniti, kaj prikazujejo spremembe na strehi. Težko je reči, ali so ti predmeti na kakšen način povezani z eksplozivnimi napravami, na katere opozarjajo ukrajinske obveščevalne službe,« so sporočili iz inštituta RUSi. Ob tem je dodala, da so posnetki vseeno zelo pomembni in da pomagajo razumeti, kaj se dogaja v jedrski elektrarni.