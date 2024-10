Na sanjski jahti bodo večerjali pod vodo

Ob megajahti Inspire, ki jo je oblikovalo dansko podjetje Sinot Yacht Architecture & Design, bi vzelo sapo celo Jamesu Bondu. Dobrih 138 metrov dolga ladja trenutno živi le na zaslonu kot idejna zasnova, vendar naj bi jo v kratkem tudi v resnici izdelali.

Futuristična zunanjost vključno z modro zelenim trupom je oblikovana tako, da se ladja čim bolje zlije z okolico. Notranjost je eno samo razkošje, od ločenih prostorov za lastnika (ta ima lastno palubo in 250 kvadratnih metrov bivalnega prostora) do 10 kabin za goste. Dve kabini sta še posebno luksuzni in namenjeni zelo pomembnim gostom – imata celo balkon. Jahta ima zunanji bazen s slapovi in notranji bazen, ki je zaradi umetniških poslikav na dnu videti globlji, kot je v resnici.

Pravo doživetje pa je podvodna jedilnica s steklenimi stenami, ki je spuščena pet metrov pod ladjo. Ta potnikom omogoča, da večerjajo tako rekoč sredi oceana in med obrokom opazujejo podvodni svet. Na ladji so še zimski vrt, kinodvorana s 40 sedeži, velnes s finsko in turško savno ter telovadnica. Soba za druženje je opremljena s kaminom, tako kot vsi prostori na Inspire pa ima velika steklena okna.

»Morsko okolje je vedno navdihovalo človeštvo z lepoto vzpenjajočih se valov in neskončnega neba, a tudi z zgodbami o raziskovanju in legendarnih potovanjih. Inspire izhaja iz te dediščine z zagotavljanjem povezave med notranjostjo in zunanjostjo, kakršne še ni bilo,« je o mojstrovini oblikovanja in ladjedelništva dejal glavni projektant Sander Sinot.

Podobna jahta s Sinotovim podpisom sicer že pluje po morjih. Njen lastnik je šejk Mansur bin Zajed Al Nahjan, lastnik angleškega nogometnega kluba Manchester City. Stala naj bi okoli 400 milijonov evrov.