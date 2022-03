Na pragu konca Evrope: že povprašujejo po tabletah kalijevega jodida

Tragedija, po ocenah kar desetkrat večja od černobilske jedrske katastrofe, je grozila deveti dan vojne v Ukrajini. Zgodilo se je prvič v zgodovini bojevanj, da je vojska tako silovito obstreljevala območje jedrske elektrarne, kot se je to zgodilo ponoči v Zaporožju. Izbruhnil je tudi požar, a k sreči ne v reaktorskem delu, in uspelo jim ga je pogasiti.

Napadi so vse silovitejši, tudi na civilne objekte. FOTO: Maksim Levin/Reuters

Vsem se je ob tem zastavilo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi rakete po nesreči ali naključno zadele jedrski reaktor. Na to je odgovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je Rusijo obtožil jedrskega terorizma. »Nobena druga država razen Rusije še ni obstreljevala jedrskih elektrarn,« je dejal. Pred morebitnimi posledicami tovrstnih napadov je posvaril tudi Evropo. »Če pride do eksplozije, je to konec vsega. Konec Evrope,« je dejal in menil, da lahko le takojšnje evropsko ukrepanje ustavi ruske sile.

Zelenski je kmalu po napadu govoril z različnimi svetovnimi voditelji, med drugim z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Ta je bil glede nočnega dogajanje v Zaporožju jasen: »Putinova nepremišljena dejanja neposredno ogrožajo Evropo.«

Kijevu šteti dnevi? Kot je znano, četrtkov drugi krog pogajanj ni prekinil ognja, nasprotno, ruske sile so ga še okrepile. Vse bolj tudi ožajo krog okoli glavnega mesta Kijev, ki so ga odločni zasesti. Kot kaže, za vsako ceno. Predvideno je, da bosta danes ali jutri obe strani vnovič sedli za skupno mizo. Ker Vladimir Putin zastavljenega cilja še ni dosegel, to je demilitarizacija Ukrajine, je verjetno zaman pričakovati, da bo orožje utihnilo.

Omenjena jedrska elektrarna, ki je padla in je v rokah ruske vojske, je največja v Ukrajini, menda celo v Evropi, zato ne preseneča, da je svet z ogorčenjem spremljal novice o napadu. Požar, ki je izbruhnil, se je zgodil v šolskem centru elektrarne in na jedrsko (ne)varnost ni imel neposrednega vpliva. Elektrarna, kot poročajo tuji mediji, deluje naprej, vodijo jo ukrajinski delavci, a »z ruskim orožjem na glavi«.

Nevarno preventivno jemanje

V Evropi je še vedno živ spomin na leto 1986. Čeprav je od nesreče minilo že toliko let, geigerjev števec, ki meri radioaktivnost, tam še vedno ponori. Spomnimo, da je tudi Černobil v rokah ruskih okupatorjev, saj so ga že takoj zasedli.

Uničene sanje Že prve dni vojne so ruske sile uničile edino in največje transportno letalo na svetu – antonov 225. Ponos ukrajinske flote so imenovali Mrija oziroma Sanje. A so bile te uničene ob napadu letališča v Hostomelu pri Kijevu, kjer je bilo letalo na servisu. Čeprav so se na spletu pojavile fotografije uničenega orjaka, to so tudi uradno potrdile ukrajinske oblasti, se še vedno pojavljajo novice o tem, da to ne drži. Letalo je predvsem v zadnjih letih sodelovalo v več humanitarnih akcijah po svetu, med pandemijo so z njim iz Kitajske na različne konce zemeljske oble vozili medicinsko opremo.

Že ob zavzetju Černobila se je pojavil strah pred novo jedrsko katastrofo na stari celini, zato so tudi pri nas posamezniki spraševali za postopke in protokole v primeru jedrske nesreče. Bili so celo takšni, ki so v lekarnah spraševali po tabletah kalijevega jodida. Teh je, kot zagotavljajo pristojni, v Sloveniji dovolj. Za okolico Jedrske elektrarne Krško je protokol, kako in kdaj jih uporabiti, drugačen kot po drugih koncih države, a za vse velja opozorilo strokovnjakov: »Ne jemljite tablet na lastno roko!«

Vsem se je zastavilo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi rakete po nesreči ali naključno zadele jedrski reaktor.

Tablete morajo biti namreč pravočasno in tudi pravilno odrejene vsem, za katere je to priporočeno, predvsem pa delujejo samo pri mlajših od 40 let. Kakšno koli preventivno ali nenadzorovano jemanje kalijevega jodida je lahko zelo nevarno za zdravje.