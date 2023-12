Božič je za ljudi veselje, toda letos so zaradi napetih razmer v svetu pred velikim krščanskim praznikom mnogi zelo zaskrbljeni; mednje nedvomno spadajo nemški varnostni organi, ki imajo v domovini božičnih sejmov polne roke dela. Ta teden je javnost izvedela, da so že konec novembra prijeli 20-letnega iraškega islamista v kraju Helmenstedt, tarča njegovega napada naj bi bil po poročanju nemških medijev božični sejem v Hannovru. Odkrili so tudi 15- in 16-letnega najstnika s čečenskimi in afganistanskimi koreninami, ki sta načrtovala napad v Leverkusnu; tovorno vozilo z eksplozivom sta želela ...