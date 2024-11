Na med Slovenci priljubljeni destinaciji narava pokazala zobe (FOTO in VIDEO)

Tudi slovenski popotniki že leta radi obiščejo Islandijo, zanimivo deželo, polno gejzirjev, slikovitih potočkov in neokrnjene narave. In vulkanov. Prav zaradi slednjih zadnje leto obisk te otoške dežele na severu Evrope morda ni najboljša ideja.

V noči na četrtek je namreč v bližini Reykjavika izbruhnil že sedmi vulkan v zadnjem letu, in to povsem nepričakovano in brez vsakršnega opozorila. Izbruhe običajno spremljajo potresavanja tal, pa dim, ki se začne valiti iz ognjenika, tokrat pa je prebivalce in obiskovalce sredi noči presenetil spektakularni ognjemet, ki je razsvetlil nebo.

Pred izbruhom ni bilo običajnih znakov, da se pod površjem kaj dogaja. FOTO: Afp

Iz ognjenika se je nato po pobočju začela razlivati lava in ustvarila dva kilometra in pol dolgo ognjeno reko. Nihče na srečo ni bil ranjen, tudi žrtev ni bilo, pristojni so še pravočasno uspeli evakuirati prebivalce 50 hiš, ki so bile najbližje ognjeniku ali bi se znašle na poti deroče lave, prav tako so evakuirali turiste iz hotela ob eni največjih islandskih znamenitosti Modri laguni.

Preleteli so ga člani oddelka za javno obrambo in zaščito. FOTO: Afp

Tokratni izbruh se je zgodil nedaleč od kraja Grindavk, ki ga je povsem opustošil izbruh v začetku letošnjega leta ter prisilil skoraj 4000 prebivalcev, da so si poiskali nove domove, mnogi od njih se ne nameravajo nikoli več vrniti.