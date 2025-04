Vladimir Prebilič o »avtocesti do mandatarstva«: Mislim, da smo se narobe razumeli (VIDEO)

Sinoči so v Odmevih gostovali Marko Lotrič, Anže Logar in Vladimir Prebilič, ki so v zadnjih tednih samostojno stopili na politični parket ali pa so to vsaj napovedali. Da se bo podal tudi v notranjepolitično tekmo, in to po vsej verjetnosti s svojo stranko, je voditeljici Rosviti Pesek posredno razkril Prebilič, ki se je doslej bolj ali manj spretno izognil tovrstnim vprašanjem.

Kot je razkril aktualni evroposlanec, si želi po nastopu na volitvah povezovanja z levosredinskimi partnerji. »Sam bi si želel, da bi se na levem delu bili sposobni dogovoriti vsaj to, da si ne mečemo polen pod noge, tako da lahko po volitvah nastane levosredinska koalicija,« je dejal Prebilič.

Prebilič: Nisem pričakoval, da bi mi kdor koli delal avtocesto

Kako pa evroposlanec odgovarja na napoved Matjaža Hana (SD), da mu ne bodo gradili avtoceste do mandatarstva, pretirane podpore pa ne more pričakovati niti iz Gibanja Svoboda?

»Vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak mislim, da smo se narobe razumeli. Jaz nisem pričakoval, da bi kdor koli iz prej omenjenih strank meni delalo kakšno avtocesto. Iztočnice, ki sem si jih postavil kot tri pogoje, na katere se oni referirajo, so pogoji, ki so namenjeni predvsem meni, da bi sprejel čim boljšo odločitev in da bi bila ta potem čim bolj realna. Izjavo predsednika SD razumem tudi v kontekstu nekaterih izzivov, pred katerimi je stranka. Predvsem bi pa bil rad tukaj jasen, da pobude za sodelovanje s stranko SD jaz nisem vsiljeval, celo obratno,« je dejal Prebilič in dodal, da se je nanj obrnil del članstva te stranke.