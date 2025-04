Luka Dončić šokiral Dallas: Pojavil se je kot blagajnik in spet navdušil navijače

Luka Dončić je prvič obiskal Dallas kot član Los Angeles Lakers, kjer je odigral tekmo proti svoji bivši ekipi Mavericks in navdušil vse prisotne s fantastično igro.

S pomočjo njegove briljantne igre so Lakersi zmagali s 112:97. Dončić je dosegel 45 točk, dosegel osem skokov, podal šest asistenc in zabeležil štiri ukradene žoge. Iz igre je metal 16/28, njegov met za tri točke pa je bil sedem od desetih.

Po tekmi, ki je bila čustvena za vse prisotne, saj so ga domači navijači toplo pozdravili, se je Dončić odločil, da navijače preseneti še v drugi vlogi.

Pojavil se je v prodajalni športne opreme Dicks's Sporting Goods, kjer je bil blagajnik. Navijači so bili presenečeni in navdušeni, ko so ga videli, kako kasira in izdaja račune.

Dončić je podpisoval copate in druge izdelke, ki so jih navijači kupovali, ter se fotografiral z njimi.