Gregor Ravnik s čustveno skladbo v oporo žalujočim staršem

Operni in pop glasbenik Gregor Ravnik z novo skladbo Le midva v svet pošilja čustveno sporočilo. Skladba je namreč posvečena družinam, ki so izgubile otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Navdih zanjo je dobil zaradi osebne izkušnje, z Markom Hrvatinom sta namreč želela čustveno podpreti prijateljico, ki jo je doletela izguba. Hkrati sta želela, da skladba najde mesto med žalujočimi in jim pomaga poiskati tolažbo v najtežjih trenutkih.

»Začetna ideja je Markova, ki je tudi avtor več mojih skladb. Zgodba dobre prijateljice se nas je tako globoko dotaknila, da smo morali besede žalovanja izliti v pesem in spregovoriti o temi, ki je včasih še vedno tabu. Predvsem je zame in za vse, ki ustvarjamo skupaj, pomembno, da spregovorimo tudi o boleči tematiki. Še posebno v glasbi, ki globoko nagovarja poslušalce,« pravi Gregor.

Gregor se rad odzove dobrodelnim pozivom, lani je denimo nastopil na velikem koncertu Društva Viljem Julijan. FOTO: DRUŠTVO VILJEM JULIJAN

Skladba o bolečini, ljubezni in upanju je namenjena predvsem staršem, ki iščejo odgovore v procesu žalovanja, nagovarja pa tudi vse, ki so v stiku z žalujočimi, od zdravniškega osebja do družinskih članov, prijateljev in sodelavcev. Skladbo je mogoče razumeti in dojeti tudi širše, namenjena je pravzaprav vsem, ki jih doletijo težke izgube in preizkušnje. »Nagovarja nas z upanjem, da lahko skupaj premostimo vse težke trenutke, tudi tiste, ki nas pripeljejo 'do prepada'. Zdi se mi, da če želiš pesem dobro interpretirati, moraš izhajati tudi iz svoje bolečine,« dodaja.

Skladba je nastajala z Gregorjevo stalno ekipo. Besedilo sta skupaj napisala Gregor in Marko, aranžma sta prispevala Marko in Mitja Bobič, posneli pa so jo v Zagrebu v studiu pri Miru Buljanu. »Ko mi je Mitja predstavil melodijo za pesem, sem jo takoj povezal s tem besedilom in mislim, da ravno ta iskrenost in sporočilnost zadeneta naravnost v srce,« pove Gregor.

Pesem je nastala po težki izkušnji Gregorjeve prijateljice. FOTO: ARHIV IZVAJALCA

Videospot je tudi tokrat nastal na slovenski obali. Snemali so v čudoviti dvorani Hotela Kempinski Palace v Portorožu, ki se je zelo lepo zlila z vizijo pesmi. Tudi zunanja lokacija je izjemno dopolnila sporočilnost. Snemanje videospota je bilo posebno tudi za pevca: »Prvič je bila z menoj na snemanju celotna skupina. Ker vemo, da je v teh tragičnih trenutkih, ko družina izgubi otroka, pomembno, da ostanejo drug ob drugem, smo želeli pokazati, da je povezanost ključnega pomena. Da se lahko zanesemo drug na drugega. Čustvenost in nedolžnost otrok smo želeli poudariti z belino, zato smo bili vsi oblečeni v belo, pa tudi več drugih stvari v spotu je belih,« nam je še povedal.