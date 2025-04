Papež z nepričakovano potezo presenetil vernike in turiste (VIDEO)

Papež Frančišek od 23. marca okreva v svoji rezidenci v Vatikanu, kamor so ga po več kot enem mesecu odpustili rimski zdravniki. Precenili so, da se počuti dovolj dobro, da ne potrebuje več bolnišničnega zdravljenja, v rezidenco pa se je močno želel vrniti tudi sam.

Poglavar Rimskokatoliške cerkve pa še vedno potrebuje ne le oskrbo, ampak tudi pomoč, redko zapustil svojo Casa Santa Marta. Zato so bili verniki in turisti toliko bolj presenečeni v četrtek, ko se je v baziliki svetega Petra pred njimi nenadoma pojavil Frančišek.

Obkrožen je bil z varnostniki in asistenti, ki so ga vozili na invalidskem vozičku, videti pa je bil dobro in predvsem dobre volje. Rokoval se je z dečkom, ki ga je prišel pozdravit, in z njim izmenjal nekaj besed. Papežev obisk bazilike je bil sicer kratek, a se je glas o njem hitro razširil po Vatikanu in ni bilo dolgo, ko so se v baziliko zgrnile množice navdušenih vernikov. Papež se je z vsemi rokoval in jim namenil lepo besedo, nasmeh ali blagoslov.

Iz Vatikana so sicer pred dnevi sporočili, da papeževo zdravje »počasi, a vztrajno« napreduje.