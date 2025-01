Na ladji z norveško zastavo mrgolelo Rusov, preiskala jo je policija

Norveška policija je sporočila, da je na zahtevo Latvije zasegla norveško ladjo z rusko posadko zaradi suma vpletenosti v okvaro podmorskega optičnega kabla v Baltskem morju med Švedsko in Latvijo.

Tovorna ladja Silver Dania je plula med Sankt Peterburgom in Murmanskom pod norveško zastavo, ko jo je v četrtek zvečer pred obalo Tromsa na severu Norveške ustavila norveška obalna straža in jo pospremila do tamkajšnjega pristanišča.

»Policisti so zdaj na krovu ladje, da bi jo preiskali, opravili zaslišanja in zavarovali dokaze,« pravijo na policiji. Norveški tožilec Ronny Jorgensen je medtem izjavil, da bi na krovu ladje lahko bila oseba, odgovorna za okvaro kabla.

Pozneje pa je policija pojasnila, da so ladjo izpustili, saj niso našli nobenih dokazov, ki bi jo povezovali z okvaro kabla. »Preiskava se bo nadaljevala, vendar ne vidimo razloga, da bi ladja ostala v Tromsu,« je v izjavi povedal Jorgensen.

Očitnke zavračajo

Ladja Silver Dania je v lasti norveškega podjetja Silver Sea, ki je že zanikalo vpletenost v okvaro kabla. »Ničesar nismo storili narobe. Norveški organi so nas pripeljali v pristanišče, da bi ovrgli sume o naši vpletenosti,« je v odzivu dejal izvršni direktor podjetja Tormod Fossmark.

Rusko veleposlaništvo v Oslu je medtem sporočilo, da nobenega od enajstih ruskih članov posadke niso aretirali. Dodalo je, da se mornarji niso obrnili na veleposlaništvo za pomoč.

Poškodovan najmanj en kabel

Švedski premier Ulf Kristersson je v nedeljo sporočil, da je bil poškodovan najmanj en podmorski optični kabel med Latvijo in Švedsko. Škoda je nastala v švedskih vodah na globini 50 metrov. Kmalu za tem je švedska obalna straža prestregla bolgarsko ladjo, ki jo ravno tako sumi vpletenosti v incident.

V zadnjih mesecih so v Baltskem morju zabeležili več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu. V luči tega je zveza Nato sredi januarja napovedala začetek misije v Baltskem morju z namenom poostritve nadzora in varnosti na tem območju.