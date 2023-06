Na Hrvaškem vre zaradi novega odpiralnega časa trgovin: vplivalo bo tudi na Slovence

Zaradi omejitve delovnih nedelj za hrvaške trgovce, ki začnejo veljati v soboto, trgovske verige napovedujejo odpuščanja zaposlenih. Po nekaterih ocenah naj bi bili najbolj prizadeti upokojenci, ki v trgovinah delajo kot pomočniki. V večjih trgovskih verigah jih je zaposlenih okoli 4500, kar je 17 odstotkov vseh delovno aktivnih upokojencev.

Kot poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija, bodo napovedana odpuščanja vplivala na poslabšanje življenjskega standarda upokojencev v že tako težkih gospodarskih časih, vlada pa za zdaj ukrepov, ki bi ublažili posledice tega, ne načrtuje. V hrvaških sedmih županijah ob Jadranskem morju je sicer delovno aktivnih skoraj 10.500 upokojencev, kar je okoli 40 odstotkov vseh zaposlenih upokojencev.

Na podlagi novega zakona o trgovini bodo lahko trgovci od sobote imeli poslovalnice odprte le 16 nedelj v letu, o tem, kdaj točno bodo odprli vrata trgovin, pa odločajo sami. V letošnjem letu se bo 16 dovoljenih delovnih nedelj razporedilo prek prihodnjih šest mesecev, saj se nedelje, ki so bile delovne do začetka veljavnosti zakona, v to kvoto ne bodo štele. Prihodnjo leto pa jih bodo morali razporediti prek 12 mesecev.