Na Hrvaškem rekordno število umrlih za covidom 19

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 7.094 novih okužb z novim koronavirusom, kar je rekordno število. Črn rekord je postavljen tudi pri številu umrlih za covidom 19, saj je v zadnjih 24 urah boj s to boleznijo izgubilo 50 ljudi, podatke hrvaškega štaba za civilno zaščito povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

»Danes žal poročamo o več kot 7.000 novookuženih,« je v pogovoru za hrvaški nacionalni radio dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Poudaril je, da je Hrvaška na vrhuncu četrtega vala epidemije covida 19, prihodnost pa je negotova.

Po Beroševih besedah je jasno, kateri ukrepi lahko zmanjšajo porast novih okužb. Najbolje se je cepiti in upoštevati osnovne protiepidemične ukrepe, je njegove besede povzela Hina.

Zatrdil je, da je zagovornik osebne svobode, vendar pa se ta konča, ko ogrožamo tuje zdravje in življenje.

Stanje v bolnišnicah ni tako kritično kot na vrhuncu preteklih valov epidemije

Medtem po oceni ministra stanje v zdravstvu ni tako kritično kot na vrhuncih preteklih valov epidemije, vendar pa je potrebna previdnost, saj lahko veliko število novookuženih v dveh ali treh tednih napolni tudi bolnišnice.

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu na okužbo z novim koronavirusom testirali 15.498 oseb, pozitivnih pa jih je bilo 7.094. S tem je delež pozitivnih testov kar 45,77-odstoten.

Štab hrvaške civilne zaščite navaja, da imajo na Hrvaškem trenutno 31.689 aktivno okuženih. Od tega je 1.786 bolnikov v bolnišnicah, 234 jih diha ob pomoči ventilatorjev. V samoizolaciji je trenutno 30.256 oseb.

Na Hrvaškem je z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenih 1,939 milijona ljudi, 1,816 milijona pa jih je polno cepljenih. Polno cepljenih je tako 53,71 odstotka odraslih.

Tudi na Hrvaškem so v petek sprejeli strožje ukrepe za omejevanje epidemije covida 19. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oziroma izpolnjevanje PCT-pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že z današnjim dnem pa se dodatno omejujejo zbiranja.