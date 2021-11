Necepljeni voditelj oddajo moral voditi z masko (FOTO)

Fotografija voditelja hrvaške televizije HRT Fabijana Kale je zaokrožila po spletu, potem ko se je voditelj oddaje Zagrebška panorama v studiu pojavil z masko FFP2 na obrazu. Mnoge je to presenetilo, saj je bil v studiu sam, piše Index.hr.

S Hrvaške radiotelevizije so sporočili, da se je voditelj moral ravnati po novih pravilih, ki so na Hrvaškem v veljavi od četrtka. Po novem vsi necepljeni in tisti, ki nimajo veljavnega covid potrdila, morajo nositi zaščitne maske tipa ffp2 maske.

Oblasti na Hrvaškem so se spričo rekordnega porasta okužb z novim koronavirusom odločile za zaostritev obstoječih protikoronskih ukrepov. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, z današnjim dnem o pa se dodatno omejujejo zbiranja.

Če se trendi tudi potem ne bodo obrnili na bolje, bodo predvidoma s 4. decembrom covidno potrdilo prejeli le še cepljeni in preboleli, medtem ko testiranje zanj ne bo več dovolj.