Na Hrvaškem po volitvah pestro. Plenković: »Ne bomo mu niti čestitali«

Hrvaški predsednik vlade in stranke HDZ Andrej Plenković ter predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković se ne bosta udeležila inavguracije na nedeljskih predsedniških volitvah ponovno izvoljenega Zorana Milanovića. V stranki HDZ so takšno odločitev po besedah njenega predsednika sprejeli zaradi »flagrantnega kršenja ustave«.

Milanović je v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev ob 44-odstotni volilni udeležbi prejel 74,68 odstotka glasov. S tem je dosegel zgodovinski rezultat v deležu podpore na hrvaških predsedniških volitvah.

»Dogovorili smo se, zavzeli politično stališče. Ne bomo mu niti čestitali, ker menimo, da nima smisla, zaradi flagrantnega kršenja ustave pa se ne bomo postavljali v absurdni položaj, da poslušamo Milanovića, ko prisega na ustavo, potem ko jo je večkrat kršil,« je v izjavi za medije po današnji seji predsedstva HDZ dejal Plenković.

Medije obtožil dvojnih meril

Pripravljenost na sodelovanje, ki jo je Milanović izrazil po volitvah, je Plenković danes označil za piarovsko gesto. Na kritike v javnosti, ker mu ne on ne kandidat s podporo HDZ Dragan Primorac nista čestitala za zmago, pa je odgovoril z obtožbami na račun medijev in Milanovića. Medije je obtožil dvojnih meril, Milanovića pa izogibanja odgovornosti, nesodelovanja in nespoštovanja ustave.

Za Primorca je Plenković medtem dejal, da so v stranki ocenili, da ima kot nadstrankarski kandidat vse potrebne kvalifikacije za predsednika. Priznal je, da HDZ ni zadovoljen z volilnim izidom, a poudaril, da so sprejeli na znanje voljo volivcev.