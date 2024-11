Na Haitiju streljajo celo na potniška letala

Več letalskih družb je prekinilo svoje polete na Haiti, potem ko so tam streljali na potniško letalo iz ZDA, ki je poskušalo pristati v Port-au-Princeu. Ameriška nizkocenovna letalska družba Spirit Airlines je sporočila, da so njeno letalo nad Haitijem zadele krogle, pri čemer je bila lažje ranjena stevardesa.

Letalo na poti iz Fort Lauderdala na Floridi proti Port-au-Princeu so preusmerili v Dominikansko republiko, kjer je slednjič v Santiagu le varno pristalo. Letališče v Port-au-Princeu so začasno zaprli za ves promet, nizkocenovnik Spirit s sedežem na Floridi pa je odpovedal vse polete na Haiti za nedoločen čas. Tako sta se odločili še dve ameriški družbi, American Airlines ter JetBlue.

Haitiju pretresa nasilje že vse od julija 2021, ko so ubili predsednika Jovenela Moiseja. FOTO: Marckinson Pierre/Reuters

Letalo so preusmerili v Dominikansko republiko.

Več strelnih lukenj

Na posnetku, ki so ga delili na družbenih omrežjih, se vidi več strelnih lukenj v notranjosti letala, kjer sedi strežno osebje med vzletom in pristankom. Spirit Airlines je sporočil, da so letalo že izločili iz flote. Že drugi napad v treh tednih na letalo nad prestolnico Haitija se je zgodil v času, ko je novi premier prevzel vodenje države, ki je v primežu globoke krize, oboroženih tolp in nasilja že vse od julija 2021, ko je bil ubit predsednik Haitija Jovenel Moise.

V ponedeljek je prisegel novi premier Alix Didier Fils-Aime, ki je zamenjal Garryja Conilleja. Poslovnež je ob prisegi obljubil, da bo na Haitiju obnovil varnost. To je poskušal tudi Conille, vendar je bil na oblasti le pet mesecev, potem ga je devetčlanski prehodni vladni svet zamenjal s Fils-Aimejem.