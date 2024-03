Ameriško podjetje je izdelalo revolucionarno napravo, ki nas bo spremenila v hologram

Ko imamo preveč dela, si pogosto želimo, da bi bili lahko na več koncih hkrati, a to kmalu ne bodo več zgolj želje. Teksaško podjetje je namreč za množično uporabo ustvarilo napravo, s pomočjo katere se lahko spremenimo v hologram, tega pa nato projiciramo v do 100 prostorov po vsem svetu. V podjetju, kjer so ustvarili revolucionarno napravo, o sebi pa pravijo, da so »vodilni na področju trajnostne, vključujoče in tehnološko napredne družbe«, so prepričani, da bo ta še posebej koristila delodajalcem, ki imajo pisarne na različnih koncih sveta, ter družinam, kjer starši veliko potujejo ali zaradi drugih obveznosti otrok ne vidijo tako pogosto, kot bi si želeli.

Da bi postali hologram, je izjemno preprosto, v prostoru, kjer se fizično nahajamo, potrebujemo posebno kamero, nato pa v tistem ali tistih, kamor si želimo projicirati hologram, še omari podobno napravo, v kateri se bo ta pojavil. Britanska novinarka, ki je napravo testirala, pravi, da gre za povsem neboleč postopek, bodočim uporabnikom je nekoliko v šali na srce položila le, naj bodo previdni, kam in pod kakšnim kotom postavijo kamero.

Sama se je srečala s hologramom predstavnice podjetja Holoconnect, ki dela v njihovi pisarni na Nizozemskem, pridružila pa se jima je še njena sodelavka iz Dallasa in vse tri ženske so, čeprav je bilo med njimi na tisoče kilometrov, vsaka je bila celo v drugem časovnem pasu, brez težav klepetale.

»Naš izdelek je odlična rešitev predvsem za tiste šefe, ki potrebujejo stik z zaposlenimi, a jih obenem ne želijo obremenjevati z dolgimi prevozi na delovno mesto. Zaposleni bodo lahko delali na daljavo, a se kljub temu vsako jutro fizično udeležili skupnega sestanka, celo več njih hkrati,« je med drugim dejala Lisa Doughten iz Holoconnecta, ki je prepričana, da bo njihova inovacija močno izboljšala kakovost življenja tako delodajalcem kot zaposlenim in njihovim družinam.