Musk se je norčeval iz Zelenskega, ukrajinski parlament se je ostro odzval

Eden najbogatejših ljudi na svetu Elon Musk je s svojo objavo na X, nekdanjem Twitterju, v kateri se norčuje iz ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, povzročil ogorčenje in posmeh uporabnikov po vsem svetu.

Musk je objavil meme, ki prikazuje fotografijo Zelenskega s komentarjem: »Ko bo minilo 5 minut in nisi zaprosil za milijardo dolarjev pomoči.« Objavo je videlo na milijone ljudi, komentarji pa so se po družbenem omrežju razširili kot požar.

»Najbogatejši človek na svetu se norčuje iz drugega človeka, ki se preprosto bori za pravico svojih ljudi do življenja,« je komentiral en uporabnik. »V zadnjih nekaj tednih je pretiraval, ko je poskušal spodbuditi idejo o ukinitvi vojaške pomoči Ukrajini. Žalostno, ker je bil heroj v Ukrajini. Zdaj je postal kibernetski nasilnež in to normalizira na tej platformi. S to hitrostjo sem ne bi me presenetilo, če bi se kmalu začel norčevati iz amputiranih ukrajinskih vojnih veteranov«, je še en komentar.

»Zakaj bi se norčevali iz pogumnega voditelja, ki vodi svoj narod v junaški boj za njegovo svobodo? Ali te ni sram?«, so republikanci dejali Musku. »Poiščite pomoč,« je sporočilo nekdanjega agenta Cie Johna Sipherja, drugi komentar pa se glasi »Elon, odvraten si.«

Preprečil ukrajinsko akcijo z mornariškimi brezpilotnimi letali

»Torej ste kupili družbene medije, da bi ustrahovali ljudi, ki umirajo zaradi ljubezni do svobode.« »Ni dobro, Elon. Sploh ni dobro. Slava Ukrajini.« »Imamo srečo, da najbogatejši ljudje na svetu v 20. stoletju niso imeli Twitterja.« »Odličen občutek je, ko se zbudiš, slišiš, da so tvoji prijatelji mrtvi, in potem vidiš najbogatejšega človeka na svetu, kako se posmehuje dejstvu, da poskušaš zaščititi svojo državo, preprečiti, da bi bila tvoja družina umorjena, vse zato, ker so iz Ukrajine,« so se nadaljevali komentarji.

Odzval se je tudi ukrajinski parlament Verkhovna Rada. Objavili so meme z Muskovo glavo namesto Zelenskega in zapisali: »Ko je minilo 5 minut in niste širili ruske propagande«. Vendar je bila ta objava pozneje odstranjena iz X.

Muskova napoved je v skladu s stališči trdih republikancev, ki simpatizirajo z nekdanjim ameriškim predsednikom in večkrat obtoženim Donaldom Trumpom, ki nasprotujejo nadaljnjemu pošiljanju pomoči Ukrajini. Vodja republikancev v predstavniškem domu Kevin McCarthy se je z njimi konec tedna sprl, ker so zavrnili predlog zakona o začasnem financiranju vlade, ki ga je predlagal, da bi se izognili t.i. zaprtje zvezne vlade, t.i. 'shutdown'. Na koncu je bilo izglasovano nadaljnje financiranje administracije, a ukrep začasnega financiranja ne vključuje vojaške pomoči Ukrajini v višini šest milijard dolarjev.

To ni prva polemika Elona Muska, ko gre za rusko invazijo na Ukrajino. Prejšnji mesec so poročali, da je Musk lani na skrivaj ukazal svojim inženirjem, naj zaprejo satelitsko komunikacijsko omrežje Starlink njegovega podjetja blizu obale Krima, da bi preprečili tajni ukrajinski napad na rusko pomorsko floto. Tako izhaja iz nove biografije Walterja Isaacsona o ekscentričnem milijarderju z naslovom Elon Musk. Ko so se ukrajinska mornariška brezpilotna letala, naložena z eksplozivom, približala ruski floti, so izgubili stik in jih neškodljivo naplavilo na obalo,« piše Isaacson.

Isaacson je dejal, da je Muskova odločitev, zaradi katere so ga ukrajinski uradniki prosili, naj ponovno vklopi satelite, spodbudila strah, da se bo Rusija na ukrajinski napad na Krim odzvala z jedrskim orožjem, strah, ki so ga sprožili Muskovi pogovori z visokimi ruskimi uradniki. Musk naj bi se posvetoval z ameriškimi varnostniki, po nekaterih špekulacijah pa naj bi bil v neposredni komunikaciji z Vladimirjem Putinom osebno.

Po tem, ko je ta informacija prišla v javnost, se je oglasil Musk, ki je dejal, da ni izklopil Starlinka, ampak da ga ni hotel vklopiti. »Zadevne regije Starlink niso bile niti aktivirane. SpaceX ni deaktiviral ničesar.« Povedal je, da sicer ni ukazal svojim inženirjem, naj izklopijo satelitski sistem, a je zavrnil prošnje Ukrajincev, naj ga vklopijo.

Muskova prejšnja obstrukcija

Potem ko je Rusija prekinila ukrajinske komunikacijske sisteme tik pred obsežno invazijo februarja 2022, se je Musk strinjal, da bo Ukrajini dobavil milijone dolarjev vredne satelitske terminale Starlink, ki jih je zgradil SpaceX in so postali dobesedno ključni za ukrajinske vojaške operacije. Čeprav so bila mobilna in internetna omrežja uničena, so terminali Starlink Ukrajincem omogočili, da ostanejo povezani in nadaljujejo boj proti ruskim okupatorjem.

Ko pa je Ukrajina začela uporabljati terminale Starlink za ofenzivne napade na Rusijo, je Musk začel razmišljati, da bi si premislil. Še prej, oktobra lani, je Musk Pentagonu sporočil, da SpaceX ne bo še naprej plačeval računov za satelitsko opremo, mediji pa so pisali, da je Pentagonu pravzaprav sporočil, naj prevzamejo financiranje satelitov Starlink v Ukrajini.

Multimilijarder je pozneje povedal, da storitve SpaceX Starlink niso prejele sredstev od Ministrstva za obrambo ZDA in da SpaceX izgublja približno 20 milijonov dolarjev na mesec zaradi neplačanih storitev in stroškov, povezanih z varnostnimi ukrepi za obrambo pred kibernetsko vojno. Navedel je tudi, da več drugih držav, organizacij in posameznikov plača približno 11 tisoč do 25 tisoč terminalov. V tisti objavi na Twitterju takrat, ki je nastala po poročanju medijev o njegovi zahtevi Pentagonu, si je Musk premislil in zapisal: »K vragu s tem ... še naprej bomo zastonj financirali ukrajinsko vlado.«