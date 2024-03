Moški umrl zaradi kuge: nenavaden primer se je ponovil po štirih letih

Iz mesta Lincoln v Novi Mehiki poročajo o smrti moškega, ki je umrl zaradi kuge. Vse prebivalce tega mesta so pozvali k ukrepom za zaščito zdravja, je poročal ABC News.

Nazadnje so o kugi pri ljudeh v Novi Mehiki poročali leta 2021. Leto prej so zabeležili štiri primere, tudi s smrtnim izidom.

Pred mesecem dni so kugo, natančneje bubonsko kugo, potrdili tudi pri moškem v ameriški zvezdni državi Oregon. Bolezni se je nalezel od svoje mačke, ki je nato poginila.

V Sloveniji ni kuge

Okuženemu in vsem, s katerimi je bil v stiku, so pristojni takoj priskrbeli zdravila. Danes je kuga veliko bolj obvladljiva in ozdravljiva, kot je bila nekoč, ko je zaradi epidemije lahko umrlo od 30 do 60 odstotkov populacije.

V Sloveniji kuge ni, piše na spletnih straneh NIJZ. V razvitem svetu je največ primerov v ZDA, predvsem na zahodu in jugozahodu.

Kuga je bakterijska infekcijska bolezen, ki jo povzroča enterobakterija Yersinia pestis. Prenašajo jo bolhe, ki jih najdemo na živalih, predvsem glodavcih. Prenaša se z ugrizi okuženih bolh, kapljično, z neposrednimi stiki z bolniki, prek kontaminirane zemlje ali živalskih tkiv ter s praskami ali ugrizi okuženih živali.