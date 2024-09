Mosad jih je udaril, kjer najbolj boli: eksplodirali pozivniki, več mrtvih (FOTO in VIDEO)

V več krajih v Libanonu so danes eksplodirali pozivniki, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi, še 2750 pa ranjenih, je sporočil libanonski minister za zdravje Firas Abiad. Med ranjenimi je več sto pripadnikov Hezbolaha, pa tudi iranski veleposlanik v Bejrutu Mojtaba Amani. Vzrok eksplozij še ni znan, Hezbolah pa odgovornost zanje pripisuje Izraelu.

Po navedbah vira blizu Hezbolaha je bilo v skoraj sočasnih eksplozijah ranjenih več sto pripadnikov tega šiitskega gibanja. Vzrok eksplozij za zdaj še ni znan, Hezbolah pa je sprožil preiskavo. Eksplozije so bile sicer po mnenju drugega vira Hezbolaha posledica izraelskega vdora v njihove komunikacijske naprave.

Kasneje je gibanje v izjavi odgovornost za eksplozije pripisalo Izraelu. »Izraelski sovražnik je v celoti odgovoren za to zločinsko agresijo,« je zapisala skupina in Izraelu zagrozila, da bo za dejanje »prejel pravično kazen«.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je medtem bolnišnice v več regijah pozvalo, naj bodo v visoki pripravljenosti, vse državljane, ki imajo brezžične komunikacijske naprave, pa je prosilo, naj jih ne uporabljajo, dokler se ne raziščejo okoliščine eksplozij.

FOTO: Anwar Amro Afp

Odziv ZDA

V Washingtonu so Iran pozvali, naj incidenta ne izkoristi za dodatno destabilizacijo regije. »Iran pozivamo, naj incidenta ne izkoristi za poskus vnašanja dodatne nestabilnosti in za dodatno povečanje napetosti v regiji,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller. Kot je dejal, Washington v dogodek ni bil vpleten in o njem ni bil vnaprej obveščen.