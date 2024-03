Mongolijo prizadela najhladnejša zima v 50 letih, poginilo na milijone živali

Mongolija zmrzuje v najhujši zimi zadnjih petdeset let. V ekstremnih razmerah je po poročanju mednarodnega Rdečega križa umrlo več kot 4,7 milijona živali, povzema CNN. Nizke temperature, globok sneg in led, ki prekrivata pašnike, onemogočata dostop do krme za živino.

Takšno ekstremno vreme je v Mongoliji znano pod imenom dzud in običajno povzroči pogin veliko živine. Najsmrtonosnejši dzud v zgodovini je bila zima v letih 2010 in 2011, ko je poginilo več kot 10 milijonov živali – skoraj četrtina celotne živine v državi v tistem času.

V Mongoliji sicer živi okoli 300.000 nomadskih pastirjev, ki so odvisni od goveda, konj in koz, ki jih prodajajo na tržnici za hrano.

»Tisti, ki so za preživetje v celoti odvisni od svoje živine, so postali revni v samo nekaj mesecih,« je dejal Alexander Matheou, regionalni direktor Rdečega križa za Azijo in Pacifik. »Nekateri od njih nimajo več za hrano ali ogrevanje svojih domov,« je dejal.

Nimajo dostopa do hrane

Od novembra je najmanj 2250 pastirskih družin izgubilo več kot 70 odstotkov svoje živine, več kot 7000 družin pa nima dostopa do ustrezne hrane.

Ekstremni mraz je prizadel tri četrtine države, pričakuje pa se, da se bodo razmere še poslabšale, dokler pač traja zima. »Zdaj imamo sicer pomlad, ampak v Mongoliji so še zimske razmere. Sneg še kar vztraja, govedo pa še naprej umira,« pravi Matheou.

Temperature so se spustile pod –40 stopinj Celzija in nižje. Letošnje sneženje je bilo najmočnejše v zadnjih 49 letih in je na vrhuncu januarja zajelo 90 odstotkov države.

Zima se je začela z močnim sneženjem, vendar so se temperature zraka nenadoma dvignile in sneg se je stopil. Potem so se temperature spet znižale in taleči se sneg spremenile v led. To je tudi največji problem, saj zaledenela površina živini, ki je odvisna od trave, preprečuje, da bi se prebila do nje, kar pomeni, da živina strada, mnogi pastirji pa so v skrajni sili primorani v izposojo denarja, da lahko kupijo krmo.

Ob vsem tem je letošnje rekordno sneženje – gre za najmočnejše po letu 1975 – še povečalo težave pastirjev, saj je nekatere sneg ujel v hladnejših predelih in jim tako onemogočil, da bi sploh lahko nakupili hrano in seno za svoje živali.

Mongolija je ena izmed držav, ki jih je podnebna kriza najbolj prizadela, saj se je povprečna temperatura zraka v zadnjih 70 letih povišala za 2,1 stopinje Celzija, ugotavlja Razvojni program ZN (UNDP). Vendar je letošnja zima hujša kot običajno, z nižjimi temperaturami in rekordnim sneženjem, so v nedavnem poročilu zapisali Združeni narodi.