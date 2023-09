Močno deževje ohromilo mesto, oblasti sporočajo: Neurje je smrtno nevarno (FOTO in VIDEO)

Močno deževje je v New Yorku povzročilo popoln kaos. Podzemne železnice in glavne ceste v mestu so pod vodo, po mestu odmevajo zvoki siren, reševalne službe pa imajo polne roke dela.

Oblasti so izdale opozorilo pred poplavami za Manhattan, Brooklyn in Queens.

FOTO: Andrew Kelly Reuters

FOTO: Bing Guan Reuters

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je nevihto označila za »življenjsko nevarno« in ljudi pozvala, naj ostanejo na varnem.