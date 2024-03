Mlajšim od 14 let z zakonom prepovedali uporabo družabnih omrežij

Na Floridi bodo otrokom, mlajšim od 14 let, od prihodnjega leta prepovedali vstop na družbena omrežja. Gre za zakon, ki ga je podpisal guverner Ron DeSantis, zakon pa zahteva, da podjetja, ki imajo v lasti družbena omrežja, izbrišejo račune oseb, mlajših od 14 let.

Otroci, stari 14 in 15 let, bodo potrebovali soglasje staršev, preden se prijavijo na platforme, kot sta Instagram in Snapchat, piše Sky News. Podjetja, ki ne izbrišejo računov, tvegajo tožbo v imenu otrok. Če je zakon kršen, lahko podjetja plačajo globe v razponu od 10.000 do 50.000 ameriških dolarjev oziroma evrov.

Novi zakon naj bi začel veljati na Floridi januar. 2025.

Zakon je že sprožil ogorčenje družbenih medijev, ki trdijo, da krši ameriško ustavo.

Zakon določa, katere vsebine so škodljive za otroke

Predsednik predstavniškega doma republikanec Paul Renner je sprejetje zakona označil za svojo glavno nalogo in dejal, da »otrok v razvoju ne more vedeti, da lahko tehnologija povzroči odvisnost.«

Osnutek zakona opredeljuje, kaj je na družabnih omrežjih škodljivo za otroke in tudi vsebino, »ki nima nobene resne literarne, umetniške, politične ali znanstvene vrednosti za mladoletnika«, skupaj z »očitno žaljivimi« prikazi spolnega vedenja in nečednosti.

»Podjetja, ki ne prepovejo dostopa do takšne vsebine ali prepovejo prihodnjega dostopa mladoletniku po obvestilu, so odgovorna mladoletniku za tak dostop, vključno s sodnimi stroški in razumnimi odvetniškimi stroški,« pravi novi zakon.

Predlog zakona pa obravnava aplikacij, ki so namenjene zasebnemu sporočanju med posamezniki.

Skupaj z zakonom, ki omejuje dostop do spletnih mest za odrasle, so zakonodajalci sprejeli tudi ukrepe za zaščito otrok pred negativnimi učinki družbenih medijev in za spodbujanje zdravega razvoja.