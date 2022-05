Mihailo iz ukrajinskega pekla rešil 200 ljudi: Mrtve so zavijali v preproge (VIDEO)

Ruske sile so obkolile Mariupol, bombe in rakete so padale po mestu ves čas, a 36-letni Ukrajinec Mihail Purishev je šestkrat s kombijem šel v krvaveče mesto in iz njega rešil sodržavljane.

Čudežno je preživel, čeprav je bil njegov rdeči kombi popolnoma uničen. Nekdanji vodja nočnega kluba pravi, da je v šestih vožnjah evakuiral več kot 200 ljudi, v konvoju pa so se mu pridružili še nekateri drugi vozniki.

Rusija je prejšnji teden objavila, da je prevzela nadzor nad porušenim, a strateško pomembnim pristaniškim mestom, ki je utrpelo najhujše napade od začetka ruske agresije.

Ker so poskusi vzpostavitve humanitarnih koridorjev propadli, so bile zasebne evakuacije edina rešitev za civiliste iz obleganega mesta, v katerem je zmanjkalo hrane, vode, goriva, ...

Purishev je objavil posnetke s svojih voženj in tako omogočil redek vpogled v oblegano mesto.

Kombi, ki ga je kupil prav zaradi evakuacij, je zelo poškodovan: »Vozilo je bilo pod topniškim in minometnim ognjem in ima kup vojnih brazgotin.«

Potreboval je osem ur, da se je vozil skozi rusko okupirano območje do Mariupola, obenem pa se je nenehno bal protipehotnih min, je pojasnil.

Trupla povsod, mrtve zavili v preprogo in pustili v parku

Mrtve so pokopavali na ulicah v bližini nakupovalnih središč, nočnih klubov in celo na dvoriščih vrtcev. »Trupla so bila povsod, mrtve so zavili v preprogo in pustili kar v parku,«, je opisal grozljive razmere v mestu.

V mestu je skušal odvrniti pogled s trupel na cesti ali avtomobilskih razbitin, ker se je bal, da bi videl mrtvega otroka in se zlomil.

»Najstrašnejši trenutki so bili, ko je vse utihnilo. Enkrat je tišina trajala osem ur. Mislili smo: to je to, konec je.«

Po vojni namerava kupiti novo vozilo. »Ko se bomo vrnili v Mariupol, bo to nekaj nepozabnega,« je dejal pogumni rešitelj.