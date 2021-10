Merklova ob slovesu zaskrbljena, to je sporočila Nemcem

Odhajajoča kanclerka Angela Merkel je dejala, da je zelo zaskrbljena zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom in hospitalizacij v Nemčiji, ter posvarila pred lahkomiselnim ravnanjem ljudi med pandemijo. Nemčija sicer ni uvedla obveznega cepljenja za nobeno skupino, kar Merklova še naprej podpira.

»Dejstvo, da na primer dva ali trije milijoni Nemcev, starejših od 60 let, še vedno ni cepljenih, me zelo žalosti, saj bi to lahko vplivalo tako na njih osebno kot za družbo kot celoto,« je za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung dejala Merklova. »To bi moralo skrbeti vse nas,« je še dodala.

Merklova je na vprašanje o omejitvah med pandemijo odgovorila, da je naloga države, da zaščiti zdravje čim večjega števila ljudi in prepreči preobremenitev bolnišnic. Dodala je, da ukrepih še razpravljajo.

Na kritike, da je kot kanclerka brez otrok premalo razumela breme, ki ga je pandemija predstavljala za otroke, je Merklova odgovorila, da se je tega bremena vseskozi zavedala. Poudarila je, da je družba od mladih in otrok med pandemijo veliko zahtevala.