Mehanik, ki je na loteriji zadel več kot 100 milijonov, pravi, da je življenje zdaj »dokaj dolgočasno«

Neil Trotter iz Anglije, ki je leta 2014 osvojil neverjetnih 107,9 milijona funtov (126 milijonov evrov) na loteriji, je bil takrat dobitnik četrtega najvišjega zneska v Veliki Britaniji. Kljub bogastvu pa priznava, da je njegovo milijonarsko življenje precej dolgočasno.

Nekdanji mehanik, ki je »predvidel«, da bo nekoč zadel na loteriji, je po zmagi zamenjal svoj stari Ford Focus za luksuzne avtomobile, kot sta Jaguar in Porsche, ter se preselil v ogromno graščino z lastnim jezerom. Kljub razkošju pa Neil ugotavlja, da mu brezdelje ni prineslo sreče. »Prehod iz tega, da moraš delati, v to, da ti ni več treba, je bil precej čuden. Kmalu sem ugotovil, da je cel dan sedeti doma in gledati televizijo precej dolgočasno,« je priznal v pogovoru za Mirror.

»Očetu sem vedno govoril, da bom imel hišo z jezerom, on pa mi je odgovarjal: 'Sanjaj, sin,'« pravi milijonar.

Organizator loterije mu je sicer svetoval, naj previdno ravna s svojo nepričakovano srečo, a Neil je takoj zapravil precejšnjo vsoto. Čeprav živi svoje sanje, vključno z vrnitvijo k svoji strasti – avtomobilskim dirkam – tudi življenje v dvorcu z jezerom ni brez pomanjkljivosti.

Vedno je vedel, da bo obogatel

V intervjuju leta 2019 je dejal: »Vedno sem vedel, da bom nekega dne postal milijonar – nekako sem čutil, da bom zadel na loteriji. Očetu sem vedno govoril, da bom imel hišo z jezerom, on pa mi je odgovarjal: 'Sanjaj, sin!' Tisti petek sem imel močan občutek, da bom zmagal, in to sem povedal celo tajnici v službi.«

Tistega dne je celo tajnici v službi rekel, da čuti, da bo zadel. FOTO: Ryan Spiering Getty Images/istockphoto

Njegov občutek se je izkazal za preroškega – le nekaj ur pozneje je njegov listič prinesel dobitek v višini 107.932.603,20 funta (126 milijonov evrov) in ga izstrelil na seznam največjih loterijskih dobitnikov v Veliki Britaniji.

Neilova je tako odkril, da denar prinaša udobje, a ne nujno tudi sreče. »Kljub vsemu luksuzu življenje brez dela ni tako čarobno, kot bi si morda kdo mislil,« dodaja Neil.