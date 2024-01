Megleni začetek beneškega karnevala

V soboto se je v Benetkah slovesno začel tradicionalni beneški pustni karneval. Na tisoče obiskovalcev si je kljub gosti megli, ki se je spustila nad mesto, ogledalo odprtje in včerajšnjo spektakularno povorko vzdolž Velikega kanala. Letošnji karneval bo trajal 18 dni, od 27. januarja do 13. februarja se bodo zvrstile številne vodne in nočne parade, vožnje mask po kanalih in plesi v maskah.

Ker mineva 700 let od smrti slavnega beneškega trgovca in popotnika Marca Pola, so organizatorji za temo karnevala razglasili Ad Oriente (Na Orient). V več kot dvotedenskem obdobju se bo mesto med kanali vrnilo v srednji vek. Poustvarili bodo življenje, kot ga je v Aziji spoznal znameniti srednjeveški trgovec. Na ulicah in trgih bodo potekale svetlobne predstave in glasbeni nastopi na letošnjo temo.

Beneški karneval izvira prav iz časov Marca Pola. V svoji dolgi zgodovini je imel številne vzpone in padce, saj so bolj konservativni vladarji prepovedovali praznovanja. Sedanja različica izvira iz leta 1879, pustni kostumi pa navadno spominjajo na obdobje Giacoma Casanove iz 18. stoletja, ko so se odvijale zadnje izdaje prvotnih praznovanj. Tokrat pa se bodo Benetke ozrle še dlje v svojo bogato zgodovino.

»Karneval bo priložnost, da se potopimo v zgodbo mladega Benečana Marca Pola, ki se odvija nekje med resničnostjo in domišljijo ter ustvarja fascinantno pripoved, ki nas še vedno osvaja. Po mojem mnenju, a morda sem pristranski, je to najlepši karneval na svetu, ki ga širimo v času in prostoru, da bi dosegel vse, v zgodovinskem središču, celini in otokih,« je dejal župan Benetk Luigi Brugnaro.