Med turisti v Zadru razsaja rotavirus: domačini se te plaže izogibajo v velikem loku

»Končno smo šli na morje, a tretji dan je hči začela bruhati. To je trajalo šest ur. Kmalu smo se virusa nalezli vsi. Počitnice so bile uničene. Pozneje sem izvedela, da nisem edina,« se začenja ena od pripovedi, ki so jih oboleli turisti zaupali novinarjem Jutarnjega lista. Turisti, ki so svoj kanček počitniške sreče iskali v zadrskem štirizvezdičnem hotelu Falkensteiner Borik, poročajo o driski, bruhanju in drugih simptomih, ki bi lahko pomenili okužbo z rotavirusom. Kot je povedala ena od obolelih, so pri njih simptomi trajali 24 ur pri odraslih, otrok pa je skrivnostno bolezen preboleval več kot teden dni. Medtem ko so bili pri otroku simptomi dokaj blagi, pa so odrasli poleg omenjenih težav doživljali hude bolečine.

Čeprav je za medije o podobnih težavah spregovorilo ducat ljudi, ki so julija in avgusta bivali v hotelu, epidemiologi v Zadru ne vidijo znamenj, da bi šlo za epidemijo. Kot pravijo, je število obolelih za rotavirusom letos v običajnih letnih okvirih, ter opozarjajo, da dejansko ni znano, zaradi česa so se slabo počutili turisti, saj pri njih niso opravljali testov na rotavirus. V hotelu so rotavirus pred časom potrdili pri enem od gostov, sledila sta obisk inšpekcije in poostritev sanitarnih ukrepov. Državni inšpektorat je organiziral tudi pregled osebja, a ta je pokazal, da so vsi, ki bi lahko kakor koli prenesli okužbo na goste, popolnoma zdravi.

Igralnica za otroke je zaprta »zaradi epidemije«. FOTO: Falkensteiner Borik

Fekalije v morju Razmah rotavirusa bi bil lahko povezan z izlivom fekalij v morje, o čemer mediji poročajo že od sredine julija. Onesnaženje traja že mesece, turiste pa pestijo zdravstvene težave. Včeraj je Upravni oddelek za prostorno urejanje, zaščito okoliša in komunalne poslove Zadarske županije sporočil, da do nadaljnjega kopanje na plaži Marex v središču Zadra ni priporočljivo.

Nevaren za majhne otroke

Kot navaja NIJZ, se rotavirus prenaša »iz rok v usta«. Pogosto se pojavlja v obliki epidemij. Z rokami se virus kontaktno prenaša na hrano, vodo, predmete in ljudi. Prebolimo ga brez posebnega zdravljenja in večinoma ni nevaren razen za majhne otroke. Če menite, da ste zboleli, je pomembno, da ves čas obolenja uživate dovolj vode in elektrolitov.

V hotelu o domnevni epidemiji rotavirusa med njihovimi gosti molčijo. Čeprav osebje neuradno poroča gostom o velikem številu bolezni, prišlekov nihče ne opozori. Edini znak, da ni vse tako, kot bi moralo biti, je po opažanju ene od gostij napis na igralnici za otroke, ki opozarja, da je igralnica zaprta zaradi epidemije. »To se mi zdi nenavadno za avgust 2023, ko so ukrepi proti koroni postali preteklost,« meni gostja.

Domačini je že dlje ne obiskujejo. FOTO: Amilat, Getty Images

Po mnenju Zadrčanov je kraj okužbe najverjetneje plaža v bližini hotela, na katero se navadno odpravijo hotelski gostje. Domačini se te plaže že dlje izogibajo v velikem loku, saj, kot je poročal eden od domačinov, pesek tam smrdi in je bolj mulj kakor pesek. Plaža ne pripada hotelu.

Epidemiološki oddelek s hrvaškega zavoda za javno zdravje meni, da imajo najboljši uvid v situacijo epidemiologi v Zadru. »Poleti so črevesne infekcije precej pogoste, toda v večini primerov so relativno kratke in minejo brez potrebe po kakšni terapiji niti ni potrebna diagnostika. Vzroki so lahko številni, pogosto pa so to virusi,« pravijo.