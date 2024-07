Med streljanjem na Trumpa vsi kričali, a poglejte njo! (VIDEO)

Ženska, ki je sedela za Donaldom Trumpom v času, ko so nanj streljali, je zaradi svojega nenavadnega obnašanja sprožila sume. Na videoposnetku je videti neznano žensko s sončnimi očali, belo srajco in črnim klobukom, kako izvleče svoj telefon, medtem ko na shodu v Pensilvaniji odjeknejo streli, je postal viralen.

Medtem ko so se vsi ostali sklonili v strahu za svoja življenja, je ona vzela telefon in ves čas panike med ljudmi snemala. Ta video je le prilil olja na ogenj nekaterim teorijam zarote, ki so začele krožiti po streljanju na Trumpa, piše Daily Mail.

Objava na družabnem omrežju X s tem videoposnetkom, ki poziva ljudi, naj bodo pozorni na to žensko, si je ogledalo več kot 19-milijonov ljudi.

Nekateri so šli še dlje, teorije zarote seveda nikoli ne počivajo. To, kako ženska zelo mirno vzame telefon in ves spektakel snema, takoj po tem, ko odjeknejo streli, se mnogim ne zdi normalno vedenje. Nekateri celo opazijo na posnetku, da naj bi ženska prikimala, preden je odjeknil prvi strel.

Seveda pa so na drugi strani tudi taki, ki menijo, da je Trump sam uprizoril atentat, saj si je s tem zelo povečal možnosti za zmago na volitvah. Od atentata naprej se je pogostost omembe njegovega imena v objavah na družbenih omrežjih povečalo za 18-krat. Spet drugi pa s prstom kažejo na nasprotno stran, ki naj bi organizirala atentat. Vse omenjene teorije seveda nimajo nobenega dokaza, ki bi potrjeval domnevo.

Trump prvič v javnosti po poskusu atentata

V ponedeljek se je pojavil na strankarski konvenciji v Milwaukeeju, kar je prvič, da se je pokazal javnosti po streljanju nanj. Trump je pred navdušeno množico poziral s svojim podpredsedniškim kandidatom J. D. Vanceom, govoril pa ni. S povitim desnim ušesom je pozdravil strankarske kolege in podpornike, zbrane na konvenciji v Winsconsinu.

Republikanski delegati so pred tem Trumpa potrdili za kandidata stranke na letošnjih predsedniških volitvah. 78-letnik, ki je v soboto preživel poskus atentata, bo nominacijo sprejel v četrtek z govorom ob koncu konvencije.