Med reševanjem v BiH fizično napadel fotoreporterja, kamere so vse posnele (VIDEO)

Sabahudin Spahović iz Zvezne uprave civilne zaščite BiH je v poročilih za bosanski N1 trdil, da »nihče v Bosni in Hercegovini nima iskalnega psa, ki je izšolan, treniran in certificiran za iskanje trupel«. Pri tem je je fizično napadel Davorina Sekulića, ki je sicer fotoreporter in glan Gorske reševalne službe, ki ima v ekipi K9 reševalnega psa.

Do incidenta, ki je zaokrožil tudi na družbenih posnetkih, je prišlo med pogovorom o tem, zakaj Federalna uprava civilne zaščite po poplavah ni takoj na pomoč poklicala reševalnih psov, piše N1.

»Zakaj že prvi dan niso bili angažirani iskalni psi?«, je Davorin Sekulić vprašal Sabahudina Spahovića.

»Vsa pomoč, ki je prišla s psi, je prišla prek mehanizma civilne zaščite EU. To ni preprost postopek. Lahko bi koga poklicali zasebno, a želimo, da se vzpostavi sistem in da gre vse po sistemu,« je dejal Spahović in nato dodal:

»Psi so dobrodošli, a v prvih trenutkih ni bilo tako nujno, da so z nami na terenu. Če bi jih imeli v BiH, bi jih angažirali«.

Na Sekulićevo izjavo, da ima BiH iskalne pse, natančneje GSS Sarajevo, več njih, je Spahović ponovil prejšnjo trditev, da BiH nima licenciranih iskalnih psov in zatrdil, da »v hišah ni bilo nikogar živega!«.

(Oglejte si videoposnetek):

»Imamo pse z dovoljenjem za iskanje po ruševinah, nimamo psov z dovoljenjem za iskanje trupel. V hišah ni bilo nikogar živega! Ne prepirajmo se zdaj. Ne govorite mi o Šmekijih, nimajo licence!«

Na ugotovitev, da to pomeni, da psi, ki so šli v Turčijo in reševali življenja, niso dovolj dobri, se je Spahović spravil na fotoreporterja in dejal: »Se hočeš zdaj prepirati z menoj? Pojdi stran!« in udaril fotoreporterja.

V BiH danes dan žalovanja po katastrofalnih poplavah V Bosni in Hercegovini je danes dan žalovanja zaradi katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov, ki so minuli teden prizadeli del države. Življenje je izgubilo okoli 20 ljudi, najmanj sedem pa jih še pogrešajo, poročajo mediji v BiH.

Redakcija N1 se je obrnila tudi na fotoreporterja Klix.ba Davorina Sekulića, ki je dodatno pojasnil, kaj je botrovalo napetostim in Spahovićevemu izpadu.

»Prišli smo po izjavo. Prej je lagal, da v BiH ni reševalnih psov, jaz pa sem ga želel vprašati, zakaj psov niso takoj pripeljali na teren in reagirali, saj Bosna in Hercegovina te pse ima,« je za N1 povedal Sekulić in dodal:

»Igrajo se z življenji ljudi. Kako je lahko vse ljudi takoj razglasil za mrtve? To ni humano ali profesionalno!«.

Sekulić je dejal, da na sreči od udarca ni bil huje poškodovan in zaključil: »Žal mi je le, da nisem posnel na koncu, ko je rekel 'Jaz sem Bog tukaj,'« piše N1.