Med grobovi vrtijo filme

Da mora biti kraj zadnjega počitka lep in veličasten, so se ljudje odločili še pred faraoni, ta tradicija pa traja vse do danes. Z enim najlepših pokopališč na svetu se lahko pohvalijo v Los Angelesu. Pokopališče Hollywood Forever je s parki, mavzoleji in grobovi slavnih prava paša za oči in zelo obiskana znamenitost.

Na leta 1899 ustanovljenem pokopališču so večni počitek našle nekatere hollywoodske legende, kot so prezgodaj preminula filmska ikona iz Čarovnika iz Oza Judy Garland (1922–1969), slavni režiser zgodnje dobe Hollywooda Cecil B. DeMille (1881–1959), legendarni lomilec src naših prababic Rudolph Valentino (1895–1926), pisatelj Arthur Miller (1915–2005) in Mickey Rooney (1920–2014), ki smo ga videli v več kot 300 filmih, tudi kultnem Zajtrku pri Tiffanyju. Zvezdnik nemega filma Valentino je bil tisti, ki je pokopališče naredil slavno, saj je na njegov grob romalo na tisoče oboževalk.

Zdajšnja uprava pokopališča se rada pohvali, da zna ugoditi vsem potrebam in zahtevam, saj ima dolgoletne izkušnje s pokopavanjem ljudi najrazličnejših narodnosti in veroizpovedi. Strankam ponujajo travnate prostore, kremacijske niše in grobnice mavzolejev, del Beth Olam pa je eno najstarejših aktivnih judovskih pokopališč v Kaliforniji.

Poleg omenjenih znanih imen je tam tudi grob Antona Yelchina, mladega igralca iz Zvezdnih stez, ki je leta 2019 umrl v bizarni prometni nesreči, ko ga je k steni stisnilo njegovo vozilo. Tam počiva tudi igralec Burt Reynolds, markantni brkač, ki se je v 70. in 80. letih izkazal v filmih Odrešitev (Deliverance) in Smokey in Bandit, leta 1997 pa je za stransko vlogo v filmu Vroče noči (Boogie Nights) prejel zlati globus in bil nominiran za oskarja. Njegove posmrtne ostanke so prenesli tja dve leti po smrti.

Pokopališče pa zadnje čase ni namenjeno le mrtvim, ampak tudi živim. Od leta 2000 v Hollywood Forever poleti organizirajo kinematografske projekcije na trati Fairbanks, praznovanje mehiškega dneva mrtvih (dia de los muertos) pa privabi več kot 30.000 obiskovalcev. Ker so v bližini studii filmske družbe Paramount, zaposleni na pokopališče, po katerem se sprehajajo tudi pavi, pogosto hodijo na malico ali na sprehod med snemanji. Pokopališče je bilo leta 1999 uvrščeno v nacionalni register zgodovinskih znamenitosti.