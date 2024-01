McFlurrija rodila kar na parkirišču. Trikrat je pritisnila in je bilo konec

Rojstvo otroka je vselej nepozabno doživetje, ki ga mladi starši radi obujajo – še toliko bolj, če okoliščine niso bile povsem običajne. Tako kot se je to zgodilo 25-letni Analysii Beck, ki je tretjega otroka rodila kar na parkirišču McDonaldsa v Wisconsinu, ZDA.

Beckova je popadke začutila med vožnjo v avtomobilu. Ker je imela za sabo že dva poroda, ni zganjala panike: prepričana je bila, da gre za t. i. braxton-hicksove popadke, ki jih opisujejo tudi kot lažni porod. Zato se je odločila, da se zanje ne bo menila in bo raje poskušala zaspati. A otročiček v njenem trebuhu ji tega ni nameraval dovoliti, saj se mu je očitno zelo mudilo na svet.

Ni jima uspelo priti v porodnišnico

Nosečnica je nenadoma začutila, da ji je odtekla voda, kar je pomenilo, da mora nemudoma v porodnišnico. Mama treh otrok je v paniki najprej poklicala svojo mamo. Ko je ta prispela in pobrala malčka, sta se Analysia in njen mož, 27-letni Daniel, takoj odpravila proti bolnišnici. Toda do tja nista prispela. »Z Danielom sva bila v avtu dve minuti, ko sem rekla, naj ustavi, ker čutim, kot da sedim na glavi dojenčka. Takrat mi je bilo jasno, da se porod začenja in da nama ne bo uspelo priti do porodnišnice,« se spominja novopečena mama.

V naglici in zmešnjavi sta se ustavila kar na parkirišču restavracije McDonald's. Daniel je poklical številko za nujne primere 911, medtem pa se je Analysia presedla na zadnje sedeže avtomobila. Tam je tudi rodila.

»Trikrat sem pritisnila, pa je bil že zunaj,« pravi. Reševalec je prišel ravno pravi čas, da je ujel otročička, ki je bil že rojen na ta svet. Zdrav fantek, ki sta ga poimenovala Micah, je tehtal 3,85 kilograma. Ker je tisti dan snežilo pa tudi zavoljo kraja, kjer se je rodil, ga mama in oče zdaj šaljivo kličeta mali McFlurry. Burna zgodba njegovega prihoda na svet je že postala družinska anekdota, ob kateri se Beckovi radi vedno znova nasmejejo.