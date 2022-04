Mauripol pada, Zelenski odločen: Svoje bomo vrnili, če bo treba, se bomo borili 10 let!

Medtem ko ruska vojska nadaljuje ofenzivo predvsem na vzhodu in jugu Ukrajine, so danes o napadih poročali tudi iz zahodnega mesta Lvov, nedaleč od meje s Poljsko. Mesto naj bi zgodaj davi zadelo najmanj pet raket, pri tem je umrlo najmanj šest ljudi, med njimi otrok, več jih je ranjenih.

Govor ukrajinskega predsednika

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo v pogovoru za CNN zatrdil, da je Ukrajina pripravljena, da se proti Rusom bori še 10 let. Boj za Donbasa bi po njegovem lahko pomembno vplival na rezultat vojne. Ob tem je ponovil poziv, naj v Ukrajino čim prej pošljejo dodatno orožje in vojaško opremo. »Tako kot ruske sile uničujejo Mariupol, želijo z obličja zbrisati druga mesta in skupnosti na območju Donjecka in Luganska. Želimo osvoboditi svojo državo, vrniti tisto, kar je naše. Proti Ruski federaciji se lahko borimo 10 let, da dobimo svoje nazaj. Lahko gremo tudi po tej poti. Morate pa razumeti, kaj delate, in razumeti svoje moč. Da bi se borili 'ena na ena' proti tako veliki državi, ki je po ozemeljski velikosti in gospodarstvu 28-krat večja od nas. Lahko se borimo samo s svojim značajem, a potrebujemo opremo – danes ali jutri. Ne čez dva ali tri mesece. Nekatere države nam ne ponudijo pomoči. Lahko pošljejo milijone, a mi lahko še vedno izgubljamo državo,« je med drugim povedal Zelenski.

Večji deli mesta pa naj bi bili že pod nadzorom ruskih sil

Potem ko se v soboto ukrajinske sile niso odzvale na poziv Moskve, naj zapustijo Mariupol, so se v mestu nadaljevali spopadi. Vodja tamkajšnje policije Mihajlo Veršinin je v nedeljo za lokalno televizijo povedal, da v jeklarni Azovstal niso le ukrajinski borci, ampak tudi številni civilisti, ki so želeli ubežati obstreljevanju.

Nemška tiskovna agencija dpa opozarja, da navedb ni bilo možno neodvisno potrditi. Več tisoč ukrajinskih braniteljev naj bi se sicer zabarikadiralo na območju tovarne, večji deli mesta pa naj bi bili že pod nadzorom ruskih sil. V mestu ostaja še okoli 100.000 ljudi.