Mandelov dom je hotel

Južnoafriški borec proti apartheidu je v razkošni zgodovinski hiši v Johannesburgu živel med letoma 1992 in 1998, potem ko so ga po 27 letih izpustili iz zapora, zdaj pa je nekdanji dom Nelsona Mandele odprl vrata kot hotel.

Spomenik velikemu borcu

Ta je povsem ohranil slog nekdanjega južnoafriškega predsednika in velja za enega najuglednejših hotelov v mestu. Na voljo je devet sob, skupno lahko tam prespi osemnajst ljudi, za prenočitev pa je treba odšteti do 880 evrov! Toliko namreč stane bivanje v predsedniškem apartmaju, ki je bil nekoč, jasno, Mandelova spalnica.

Prostora je za 18 petičnih gostov. FOTO: Twitter

Hotel, v katerem sta prenočila tudi nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in lepotica Naomi Campbell, pa ni le turistična nastanitev, ampak prava znamenitost, galerija, muzej in spomenik pokojnemu revolucionarju, ki je umrl leta 2013, star 95 let. Vsi prostori so opremljeni s spominki, povezanimi z Mandelo, po njegovem okusu pa je sestavljen tudi jedilnik, na katerem kraljujeta pisana zelenjava in goveja obara, ki ju je za predsednika 18 let odlično pripravljala Xoliswa Ndoyiya.

»Zelenjava je bila vedno dobrodošla, vedno je prosil, da so na njegovem krožniku različne barve. Oboževal je tudi govejo obaro in raviole, polnjene z mesom iz govejega repa,« pripoveduje kuharica, ki je takšne jedi svojemu nadrejenemu, med bližnjimi znanemu kot Tata, stregla trikrat na teden.

2013. je umrl Nelson Mandela.

Tudi gostje bodo torej lahko okusili jedi, kakršne je oboževal, hotel, ki nosi ime Sanctuary Mandela, pa je prav zares kakor svetišče: v njem ne manjka poklonov velikemu borcu, poučnih zapisov, zanimivih fotografij in drugih spominkov na prelomno obdobje v južnoafriški zgodovini. Hotel obdajajo razkošni cvetoči vrtovi, ki zagotavljajo sprostitev in neskončno dolge sprehode.