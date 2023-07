Mama svojim otrokom dovoljuje, da se sami odločijo, kdaj bodo šli spat: Zaspijo okoli 1. ure zjutraj

Nic Bescoby je mati treh otrok in sebe pogosto opisuje kot »nočno ptico«, ki se je odločila, da svojim otrokom ne bo ukazovala, kdaj morajo spati, temveč jim bo dovolila, da se sami odločijo, kdaj je čas za posteljo. Popolno svobodo jim je pustila tudi pri času hranjenja.

Nic, ki svoje otroke med drugim šola na domu, pravi, da razume, da je staršem velikokrat lažje, če imajo zvečer na primer 2 ali 3 ure miru brez otrok, a tega ne podpira. »Moji otroci gredo pozno spat in se pozno zbujajo in to je v redu,« je priznala. Dodala je, da se pogosto zgodi, da zaspijo šele okoli 1. ure zjutraj ter da je opazila, da so njeni otroci kar vzcveteli, ko je iz svoje vzgoje odstranila elemente nadzora in vsiljevanja določene vedenjske rutine.

Kljub vsemu pa velja eno pravilo: zvečer je prepovedano gledanje televizije ali mobilnih telefonov, pa tudi računalnikov. Namesto tega lahko otroci zvečer berejo ali se igrajo, dokler se ne počutijo dovolj utrujeni, da gredo spat.

Kaj menite o njeni vzgoji? Bi tudi vi dovolili otrokom, da sami odločajo o svojem spalnem urniku?