Luč na koncu predora? To o omikronu pravijo znanstveniki

Različica omikron ni tako nevarna za pljuča kot prejšnje različice, kažejo podatki šestih raziskovalnih skupin v študijah, ki so bile objavljene v zadnjih dneh. Znanstveniki v njih ugotavljajo, da virus bolj napade zgornja dihala, natančneje grlo. Po njihovem mnenju se prav zato tako hitro širi.

Profesor virologije z univerze Collage London Deenan Pilly pravi, da zaradi številnih mutacij virus različice omikron napada druge vrste celic v telesu. Raziskovalci univerze Liverpool so prišli do podobnih zaključkov, ko so delali poskuse na miših. Ugotovili so, da so tiste, ki so bile okužene z omikronom, izgubile manj telesne mase, imele so manjše virusno breme in manj hudo obliko pljučnice. Podobno so ugotovili tudi ameriški raziskovalci. Profesor James Steward je dejal, da testiranja kažejo, da je potek bolezni manj resen kot pri različici delta in pri prvotni vuhanski različici. Opaža tudi, da virus hitreje izzveni in da se živali hitreje regenerirajo. Na univerzi Cambridge pa so iz vzorcev krvi ugotovili, da omikron težje prodre v pljučne celice.

Omenjene raziskave so preliminarne, raziskovalci opozarjajo, da bodo potrebne še dodatne raziskave in analize.