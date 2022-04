Ledeno hladni Putin: »Cilji posebne operacije bodo doseženi, o tem ni dvoma« (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je glede agresije nad Ukrajino znova izrazil prepričanje v zmago ter zavrnil obtožbe o ruskih vojnih zločinih v mestu Buča. Cilji »posebne operacije« bodo doseženi, o tem ni dvoma, je dejal med današnjim obiskom vesoljskega izstrelišča Vostočni na skrajnem vzhodu Rusije.

FOTO: Sputnik Via Reuters

Putin je na ogled vesoljskega izstrelišča prispel skupaj z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom, po ogledu pa je prvič od začetka vojne v Ukrajini imel novinarsko konferenco. Ukrajinske oblasti je obtožil, da zaradi nedoslednosti v zahtevah upočasnjujejo pogovore o končanju ruske vojaške operacije. Pri tem je poudaril, da bo Moskva svojo vojaško operacijo v Ukrajini nadaljevala po dogovorjenem načrtu.

»Naša naloga je izpolniti in doseči vse zastavljene cilje ter pri tem čim bolj zmanjšati izgube. Delovali bomo mirno, v skladu z načrtom, ki ga je prvotno predlagal generalštab,« je dodal.

Zanikal vpletenost ruskih sil v množične poboje

V svojem govoru je med drugim zavrnil tudi vpletenost ruskih sil v množične poboje v mestu Buča pri ukrajinski prestolnici Kijev. Poročila je označil za lažna, obtožbe pa primerjal s tistimi o uporabi kemičnega orožja s strani režima sirskega predsednika Bašarja al Asada in dejal, da gre v Buči za podobno laž.

Hkrati je ruski voditelj zahodno »gospodarsko vojno« proti Rusiji označil za neuspešno. »Njihov blitzkrieg, na katerega so računali ni uspel, in to je očitno,«je dejal in zatrdil, da rusko gospodarstvo še vedno trdno stoji na obeh nogah. Vseeno pa je priznal, da so sankcije povzročile tudi določene težave, predvsem na področju logistike.

Putin je v govoru vseskozi branil svojo odločitev za invazijo na Ukrajino pred približno sedmimi tedni, češ da jim ni preostalo drugega, posredovanje pa da služi zagotavljanju ruske varnosti. Poudaril je še, da se Rusije ne želi zapreti pred svetom, Moskva pa bo svoj tehnični in tehnološki potencial, zlasti v vesolju, gradila naprej.