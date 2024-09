Žalostna vest o smrti znamenitega ameriškega nevrokirurga dr. T. S. Parka močno odmeva tudi v Sloveniji. Doktor Park, kakor so mu radi rekli njegovi mali pacienti in njihovi starši, je namreč v Otroški bolnišnici Washington v St. Louisu s svojo operativno metodo SDR odrešil invalidskega vozička in postavil na noge več kot 5000 otrok s cerebralno paralizo iz 79 držav, med njimi tudi 47 slovenskih. SDR (selektivna dorzalna rizotomija) je zelo zahtevna operacija na hrbtenjači pri otrocih s cerebralno paralizo. Je edini poseg, ki hromega bolnika uspešno odreši spastičnosti – zakrčenosti mišic, za...