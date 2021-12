Kurzu v slovo, tako se mu je poklonil Janša

»Odločitev ni bila lahka, ampak ne občutim žalosti,« je včeraj svoje slovo iz politike opisal nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Ob tem je pojasnil, da je vedno čutil veliko strast do politike, a da je ta začela pojenjati z očitki korupcije v zadnjih mesecih. »Zame se začenja novo poglavje življenja, ki ga lahko odprem danes,« je še povedal. Veseli se namreč časa, ki ga bo sedaj lahko preživel z družino, nedavno se mu je rodil sin Konstantin. O nadaljnjih kariernih korakih ni želel govoriti.

Kurzevemu slovesu je včeraj sledil tudi odstop Alexandra Schallenberga, ki je strankarskega kolega zamenjal na čelu vlade. Kurz bo danes po srečanju vodstva stranke predvidoma predal vodenje Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in poslanske skupine, v prihodnjih tednih pa uredil predajo vseh svojih političnih funkcij.

Kurzu se je za delo in zaupljivo sodelovanje zahvalil tudi predsednik države Alexander Van der Bellen. Kurz ima tesne vezi tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo, s katerim ju druži denimo ljubezen do gora. Lani sta se ob njegovem obisku podala v severno triglavsko steno.

Janša je na twitterju zapisal, da je njegova podpora in razumevanje številnih skupnih interesov dodatno okrepila odnose med Slovenijo in Avstrijo. »Zahvaljujem se ti za sodelovanje in prijateljstvo. Tebi in tvoji družini želim vse dobro.«