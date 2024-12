KTM na robu propada: Več kot dve milijardi dolga in 3600 ogroženih delovnih mest

Nedavno smo poročali o finančnih težavah avstrijske znamke motociklov KTM, ki je v solastništvu avstrijskega Pierer Mobilityja in indijskega Bajaj Auta. V zadnjih dneh se je izkazalo, da so težave v podjetju še večje, kot se je sprva predvidevalo.

Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung so razmere očitno tako slabe, da so vložili vloge za stečaj podjetij KTM AG, KTM Components GmbH in KTM Forschungs & Entwicklung GmbH. Zaradi plačilne nesposobnosti omenjenih podjetij je prizadetih več kot 3600 zaposlenih in več kot 2500 upnikov, gora dolgov znaša več kot dve milijardi evrov, poznavalci razmer govorijo celo o skoraj trimilijardnem dolgu.

KTM v predlogu za stečaj pojasnjuje razloge za težave in tudi, kako so lahko nastali tako visoki dolgovi. Do konca leta 2023 so nenehno povečevali obseg proizvodnje in prodaje, k čemur je prispevala tudi rast prodaje zunanjim trgovcem.

Vendar jim leta 2023 ni uspelo prodati pričakovanih količin motociklov. Na slabšanje situacije so po njihovem mnenju še posebno vplivali oslabljeno povpraševanje v ZDA na eni strani in visoki proizvodni stroški v Avstriji na drugi.